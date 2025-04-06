SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Ikke stress
Sofiia Butenko

Ikke stress

Sofiia Butenko
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
TickmillEU-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
327
Kârla kapanan işlemler:
186 (56.88%)
Zararla kapanan işlemler:
141 (43.12%)
En iyi işlem:
26.71 USD
En kötü işlem:
-22.86 USD
Brüt kâr:
986.27 USD (101 663 pips)
Brüt zarar:
-641.44 USD (68 229 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (28.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68.16 USD (6)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
72.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
4.15
Alış işlemleri:
160 (48.93%)
Satış işlemleri:
167 (51.07%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
1.05 USD
Ortalama kâr:
5.30 USD
Ortalama zarar:
-4.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-67.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.95 USD (6)
Aylık büyüme:
7.03%
Yıllık tahmin:
85.96%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.18 USD
Maksimum:
83.15 USD (7.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.37% (82.55 USD)
Varlığa göre:
11.27% (123.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPY 96
AUDCAD 68
USDJPY 54
AUDUSD 32
CADCHF 30
USDCHF 20
NZDUSD 15
USDCAD 12
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPY 226
AUDCAD 43
USDJPY 50
AUDUSD -5
CADCHF 59
USDCHF 35
NZDUSD -12
USDCAD -50
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPY 19K
AUDCAD 4.7K
USDJPY 7.4K
AUDUSD -317
CADCHF 6.3K
USDCHF 4.3K
NZDUSD -1K
USDCAD -7.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.71 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +28.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -67.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillEU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.17 06:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 17:26
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 06:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 01:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.7% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 22:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 08:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 02:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 20:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 08:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 03:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 01:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 15:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 08:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.04 22:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 20:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.06 20:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ikke stress
Ayda 30 USD
35%
0
0
USD
1.3K
USD
22
99%
327
56%
100%
1.53
1.05
USD
11%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.