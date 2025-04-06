SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Ikke stress
Sofiia Butenko

Ikke stress

Sofiia Butenko
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 35%
TickmillEU-Live
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
327
Bénéfice trades:
186 (56.88%)
Perte trades:
141 (43.12%)
Meilleure transaction:
26.71 USD
Pire transaction:
-22.86 USD
Bénéfice brut:
986.27 USD (101 663 pips)
Perte brute:
-641.44 USD (68 229 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (28.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
68.16 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
72.11%
Dernier trade:
38 il y a des minutes
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
4.15
Longs trades:
160 (48.93%)
Courts trades:
167 (51.07%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
1.05 USD
Bénéfice moyen:
5.30 USD
Perte moyenne:
-4.55 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-67.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-67.95 USD (6)
Croissance mensuelle:
7.08%
Prévision annuelle:
85.96%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.18 USD
Maximal:
83.15 USD (7.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.37% (82.55 USD)
Par fonds propres:
11.27% (123.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CHFJPY 96
AUDCAD 68
USDJPY 54
AUDUSD 32
CADCHF 30
USDCHF 20
NZDUSD 15
USDCAD 12
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CHFJPY 226
AUDCAD 43
USDJPY 50
AUDUSD -5
CADCHF 59
USDCHF 35
NZDUSD -12
USDCAD -50
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CHFJPY 19K
AUDCAD 4.7K
USDJPY 7.4K
AUDUSD -317
CADCHF 6.3K
USDCHF 4.3K
NZDUSD -1K
USDCAD -7.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.71 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +28.99 USD
Perte consécutive maximale: -67.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillEU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.17 06:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 17:26
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 06:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 01:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.7% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 22:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 08:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 02:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 20:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 08:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 03:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 01:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 15:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 08:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.04 22:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 20:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.06 20:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Ikke stress
30 USD par mois
35%
0
0
USD
1.3K
USD
22
99%
327
56%
100%
1.53
1.05
USD
11%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.