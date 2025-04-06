- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
327
Profit Trade:
186 (56.88%)
Loss Trade:
141 (43.12%)
Best Trade:
26.71 USD
Worst Trade:
-22.86 USD
Profitto lordo:
986.27 USD (101 663 pips)
Perdita lorda:
-641.44 USD (68 229 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (28.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.16 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
72.11%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.15
Long Trade:
160 (48.93%)
Short Trade:
167 (51.07%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
5.30 USD
Perdita media:
-4.55 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-67.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.95 USD (6)
Crescita mensile:
7.08%
Previsione annuale:
85.96%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.18 USD
Massimale:
83.15 USD (7.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.37% (82.55 USD)
Per equità:
11.27% (123.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|96
|AUDCAD
|68
|USDJPY
|54
|AUDUSD
|32
|CADCHF
|30
|USDCHF
|20
|NZDUSD
|15
|USDCAD
|12
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CHFJPY
|226
|AUDCAD
|43
|USDJPY
|50
|AUDUSD
|-5
|CADCHF
|59
|USDCHF
|35
|NZDUSD
|-12
|USDCAD
|-50
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CHFJPY
|19K
|AUDCAD
|4.7K
|USDJPY
|7.4K
|AUDUSD
|-317
|CADCHF
|6.3K
|USDCHF
|4.3K
|NZDUSD
|-1K
|USDCAD
|-7.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.71 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +28.99 USD
Massima perdita consecutiva: -67.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillEU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
35%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
22
99%
327
56%
100%
1.53
1.05
USD
USD
11%
1:30