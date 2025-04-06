SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Ikke stress
Sofiia Butenko

Ikke stress

Sofiia Butenko
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 35%
TickmillEU-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
327
Profit Trade:
186 (56.88%)
Loss Trade:
141 (43.12%)
Best Trade:
26.71 USD
Worst Trade:
-22.86 USD
Profitto lordo:
986.27 USD (101 663 pips)
Perdita lorda:
-641.44 USD (68 229 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (28.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.16 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
72.11%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.15
Long Trade:
160 (48.93%)
Short Trade:
167 (51.07%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
5.30 USD
Perdita media:
-4.55 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-67.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.95 USD (6)
Crescita mensile:
7.08%
Previsione annuale:
85.96%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.18 USD
Massimale:
83.15 USD (7.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.37% (82.55 USD)
Per equità:
11.27% (123.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPY 96
AUDCAD 68
USDJPY 54
AUDUSD 32
CADCHF 30
USDCHF 20
NZDUSD 15
USDCAD 12
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPY 226
AUDCAD 43
USDJPY 50
AUDUSD -5
CADCHF 59
USDCHF 35
NZDUSD -12
USDCAD -50
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPY 19K
AUDCAD 4.7K
USDJPY 7.4K
AUDUSD -317
CADCHF 6.3K
USDCHF 4.3K
NZDUSD -1K
USDCAD -7.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.71 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +28.99 USD
Massima perdita consecutiva: -67.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillEU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.17 06:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 17:26
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 06:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 01:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.7% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 22:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 08:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 02:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 20:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 08:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 03:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 01:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 15:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 08:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.04 22:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 20:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.06 20:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ikke stress
30USD al mese
35%
0
0
USD
1.3K
USD
22
99%
327
56%
100%
1.53
1.05
USD
11%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.