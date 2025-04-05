SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / King Ruay Scalper GOLD Plus 5 minute TF
Akapop Srisang

King Ruay Scalper GOLD Plus 5 minute TF

Akapop Srisang
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 108%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
361
Kârla kapanan işlemler:
307 (85.04%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (14.96%)
En iyi işlem:
9.90 USD
En kötü işlem:
-12.99 USD
Brüt kâr:
683.47 USD (69 619 pips)
Brüt zarar:
-575.51 USD (55 839 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (66.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.59 USD (32)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
4.60%
Maks. mevduat yükü:
19.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
1.35
Alış işlemleri:
219 (60.66%)
Satış işlemleri:
142 (39.34%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
2.23 USD
Ortalama zarar:
-10.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-33.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.46 USD (3)
Aylık büyüme:
10.76%
Yıllık tahmin:
130.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
79.82 USD (34.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.58% (79.78 USD)
Varlığa göre:
9.55% (17.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 361
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 108
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.90 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +66.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 daha fazla...
📢 King Ruay Scalper GOLD Plus Signal – 5-Minute Timeframe

🚀 Powered by the King Ruay Scalper GOLD Plus EA, this signal uses the 5-minute setfile for higher trade frequency while maintaining strict risk control. Built on a real breakout strategy, this system focuses on precision and smart trade management.

✅ Strategy Highlights:

  • Real Breakout Logic – Enters trades only at key breakout levels.

  • No Grid, No Martingale, No AI, No Averaging – 100% clean and transparent logic.

  • Scalper Engine Included – Actively manages trades after execution for optimal performance.

  • Time-Based Trading – Trades only during active market hours for better reliability.

  • Risk Management – Built-in filters for spread, volume, and lot control.

📈 Why 5-Minute Timeframe?

  • More Trade Opportunities – Compared to the default daily version.

  • Fast Market Reaction – Quickly captures short-term breakout moves.

  • Ideal for GOLD – Tuned for high volatility instruments like XAUUSD.


İnceleme yok
2025.09.23 08:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 12:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 16:13
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.05.29 22:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.11 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.06 23:48
Share of trading days is too low
2025.04.06 23:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.06 23:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.06 22:37
Share of trading days is too low
2025.04.06 22:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.06 22:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.05 17:54
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 3.15% of days out of the 222 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.05 17:54
80% of trades performed within 4 days. This comprises 1.8% of days out of the 222 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.05 17:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
