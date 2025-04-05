- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
779
Kârla kapanan işlemler:
563 (72.27%)
Zararla kapanan işlemler:
216 (27.73%)
En iyi işlem:
1 523.83 EUR
En kötü işlem:
-3 666.94 EUR
Brüt kâr:
47 700.06 EUR (368 356 pips)
Brüt zarar:
-59 507.91 EUR (340 123 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (692.37 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 144.46 EUR (25)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
66.32%
Maks. mevduat yükü:
19.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
369 (47.37%)
Satış işlemleri:
410 (52.63%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-15.16 EUR
Ortalama kâr:
84.72 EUR
Ortalama zarar:
-275.50 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-13 806.79 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-16 635.37 EUR (11)
Aylık büyüme:
14.85%
Yıllık tahmin:
180.13%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16 168.11 EUR
Maksimum:
27 044.86 EUR (58.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.99% (27 048.92 EUR)
Varlığa göre:
40.31% (12 539.44 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|774
|BTCUSD
|5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-13K
|BTCUSD
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|BTCUSD
|14K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 523.83 EUR
En kötü işlem: -3 667 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +692.37 EUR
Maksimum ardışık zarar: -13 806.79 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.55 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.92 × 5752
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
İnceleme yok
