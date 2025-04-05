SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FX AI Odin
Odd Harald Soerhaug

FX AI Odin

Odd Harald Soerhaug
0 inceleme
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -36%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
779
Kârla kapanan işlemler:
563 (72.27%)
Zararla kapanan işlemler:
216 (27.73%)
En iyi işlem:
1 523.83 EUR
En kötü işlem:
-3 666.94 EUR
Brüt kâr:
47 700.06 EUR (368 356 pips)
Brüt zarar:
-59 507.91 EUR (340 123 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (692.37 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 144.46 EUR (25)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
66.32%
Maks. mevduat yükü:
19.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
369 (47.37%)
Satış işlemleri:
410 (52.63%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-15.16 EUR
Ortalama kâr:
84.72 EUR
Ortalama zarar:
-275.50 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-13 806.79 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-16 635.37 EUR (11)
Aylık büyüme:
14.85%
Yıllık tahmin:
180.13%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16 168.11 EUR
Maksimum:
27 044.86 EUR (58.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.99% (27 048.92 EUR)
Varlığa göre:
40.31% (12 539.44 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 774
BTCUSD 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -13K
BTCUSD 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
BTCUSD 14K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 523.83 EUR
En kötü işlem: -3 667 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +692.37 EUR
Maksimum ardışık zarar: -13 806.79 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.92 × 5752
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
64 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.19 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 12:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 00:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 08:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 14:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 12:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 10:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 06:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 02:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 23:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 13:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 10:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 14:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 13:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.04 13:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.