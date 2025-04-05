- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
779
Profit Trade:
563 (72.27%)
Loss Trade:
216 (27.73%)
Best Trade:
1 523.83 EUR
Worst Trade:
-3 666.94 EUR
Profitto lordo:
47 700.06 EUR (368 356 pips)
Perdita lorda:
-59 507.91 EUR (340 123 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (692.37 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 144.46 EUR (25)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
66.32%
Massimo carico di deposito:
19.18%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
369 (47.37%)
Short Trade:
410 (52.63%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-15.16 EUR
Profitto medio:
84.72 EUR
Perdita media:
-275.50 EUR
Massime perdite consecutive:
16 (-13 806.79 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-16 635.37 EUR (11)
Crescita mensile:
14.85%
Previsione annuale:
180.13%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16 168.11 EUR
Massimale:
27 044.86 EUR (58.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.99% (27 048.92 EUR)
Per equità:
40.31% (12 539.44 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|774
|BTCUSD
|5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-13K
|BTCUSD
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|BTCUSD
|14K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 523.83 EUR
Worst Trade: -3 667 EUR
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +692.37 EUR
Massima perdita consecutiva: -13 806.79 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.55 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.92 × 5752
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
