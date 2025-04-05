SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FX AI Odin
Odd Harald Soerhaug

FX AI Odin

Odd Harald Soerhaug
0 avis
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -36%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
777
Bénéfice trades:
561 (72.20%)
Perte trades:
216 (27.80%)
Meilleure transaction:
1 523.83 EUR
Pire transaction:
-3 666.94 EUR
Bénéfice brut:
47 563.68 EUR (366 072 pips)
Perte brute:
-59 507.68 EUR (340 123 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (692.37 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 144.46 EUR (25)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
66.32%
Charge de dépôt maximale:
19.18%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.44
Longs trades:
367 (47.23%)
Courts trades:
410 (52.77%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-15.37 EUR
Bénéfice moyen:
84.78 EUR
Perte moyenne:
-275.50 EUR
Pertes consécutives maximales:
16 (-13 806.79 EUR)
Perte consécutive maximale:
-16 635.37 EUR (11)
Croissance mensuelle:
14.13%
Prévision annuelle:
171.39%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16 168.11 EUR
Maximal:
27 044.86 EUR (58.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.99% (27 048.92 EUR)
Par fonds propres:
40.31% (12 539.44 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 772
BTCUSD 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -14K
BTCUSD 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
BTCUSD 14K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 523.83 EUR
Pire transaction: -3 667 EUR
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +692.37 EUR
Perte consécutive maximale: -13 806.79 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.92 × 5737
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
64 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.19 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 12:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 00:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 08:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 14:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 12:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 10:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 06:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 02:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 23:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 13:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 10:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 14:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 13:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.04 13:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FX AI Odin
30 USD par mois
-36%
0
0
USD
22K
EUR
25
87%
777
72%
66%
0.79
-15.37
EUR
61%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.