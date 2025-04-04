- Büyüme
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
56 (67.46%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (32.53%)
En iyi işlem:
2.99 EUR
En kötü işlem:
-6.17 EUR
Brüt kâr:
36.17 EUR (4 448 pips)
Brüt zarar:
-39.79 EUR (4 384 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (6.31 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
6.31 EUR (10)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
18.09%
Maks. mevduat yükü:
3.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
80 (96.39%)
Satış işlemleri:
3 (3.61%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.04 EUR
Ortalama kâr:
0.65 EUR
Ortalama zarar:
-1.47 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1.04 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-6.17 EUR (1)
Aylık büyüme:
-0.59%
Yıllık tahmin:
-7.18%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.33 EUR
Maksimum:
10.88 EUR (1.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.05% (10.88 EUR)
Varlığa göre:
0.67% (7.11 EUR)
