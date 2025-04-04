SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EURUSDDW
Rodrigo Arana Garcia

EURUSDDW

Rodrigo Arana Garcia
0 inceleme
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -0%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
56 (67.46%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (32.53%)
En iyi işlem:
2.99 EUR
En kötü işlem:
-6.17 EUR
Brüt kâr:
36.17 EUR (4 448 pips)
Brüt zarar:
-39.79 EUR (4 384 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (6.31 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
6.31 EUR (10)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
18.09%
Maks. mevduat yükü:
3.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
80 (96.39%)
Satış işlemleri:
3 (3.61%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.04 EUR
Ortalama kâr:
0.65 EUR
Ortalama zarar:
-1.47 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1.04 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-6.17 EUR (1)
Aylık büyüme:
-0.59%
Yıllık tahmin:
-7.18%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.33 EUR
Maksimum:
10.88 EUR (1.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.05% (10.88 EUR)
Varlığa göre:
0.67% (7.11 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 70
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.99 EUR
En kötü işlem: -6 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.31 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.04 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneTrade-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 10
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
AxiTrader-US07-Live
0.06 × 34
OrtegaCapital-Server
0.22 × 106
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 7
ICMarkets-Live06
0.30 × 61
ICMarkets-Live04
0.33 × 78
ICMarkets-Live07
0.38 × 60
CFHMarkets-Live1
0.44 × 25
RoboForex-ECN-2
0.46 × 24
XM.COM-Real 7
0.46 × 50
MYFX-US01-Live
0.46 × 67
Darwinex-Live
0.47 × 162
Pepperstone-Edge07
0.56 × 25
158 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.24 22:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 12:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 23:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 01:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 00:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.15 23:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.04 00:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 16:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.02 03:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 01:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 08:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.25 07:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.13 21:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.06 22:37
Share of trading days is too low
2025.04.06 22:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.04 15:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 15:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 15:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EURUSDDW
Ayda 30 USD
-0%
0
0
USD
1K
EUR
25
100%
83
67%
18%
0.90
-0.04
EUR
1%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.