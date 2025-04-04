SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EURUSDDW
Rodrigo Arana Garcia

EURUSDDW

Rodrigo Arana Garcia
0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
56 (67.46%)
Loss Trade:
27 (32.53%)
Best Trade:
2.99 EUR
Worst Trade:
-6.17 EUR
Profitto lordo:
36.17 EUR (4 448 pips)
Perdita lorda:
-39.79 EUR (4 384 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (6.31 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6.31 EUR (10)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
18.09%
Massimo carico di deposito:
3.24%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
80 (96.39%)
Short Trade:
3 (3.61%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.04 EUR
Profitto medio:
0.65 EUR
Perdita media:
-1.47 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-1.04 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-6.17 EUR (1)
Crescita mensile:
-0.59%
Previsione annuale:
-7.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.33 EUR
Massimale:
10.88 EUR (1.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.05% (10.88 EUR)
Per equità:
0.67% (7.11 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 70
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.99 EUR
Worst Trade: -6 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.31 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.04 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OneTrade-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 10
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
AxiTrader-US07-Live
0.06 × 34
OrtegaCapital-Server
0.22 × 106
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 7
ICMarkets-Live06
0.30 × 61
ICMarkets-Live04
0.33 × 78
ICMarkets-Live07
0.38 × 60
CFHMarkets-Live1
0.44 × 25
RoboForex-ECN-2
0.46 × 24
XM.COM-Real 7
0.46 × 50
MYFX-US01-Live
0.46 × 67
Darwinex-Live
0.47 × 162
Pepperstone-Edge07
0.56 × 25
158 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 22:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 12:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 23:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 01:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 00:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.15 23:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.04 00:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 16:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.02 03:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 01:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 08:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.25 07:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.13 21:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.06 22:37
Share of trading days is too low
2025.04.06 22:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.04 15:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 15:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 15:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
