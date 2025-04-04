- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
56 (67.46%)
Loss Trade:
27 (32.53%)
Best Trade:
2.99 EUR
Worst Trade:
-6.17 EUR
Profitto lordo:
36.17 EUR (4 448 pips)
Perdita lorda:
-39.79 EUR (4 384 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (6.31 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
6.31 EUR (10)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
18.09%
Massimo carico di deposito:
3.24%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
80 (96.39%)
Short Trade:
3 (3.61%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.04 EUR
Profitto medio:
0.65 EUR
Perdita media:
-1.47 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-1.04 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-6.17 EUR (1)
Crescita mensile:
-0.59%
Previsione annuale:
-7.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.33 EUR
Massimale:
10.88 EUR (1.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.05% (10.88 EUR)
Per equità:
0.67% (7.11 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|70
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.99 EUR
Worst Trade: -6 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.31 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.04 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US07-Live
|0.06 × 34
|
OrtegaCapital-Server
|0.22 × 106
|
ATCBrokers-Live 1
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live06
|0.30 × 61
|
ICMarkets-Live04
|0.33 × 78
|
ICMarkets-Live07
|0.38 × 60
|
CFHMarkets-Live1
|0.44 × 25
|
RoboForex-ECN-2
|0.46 × 24
|
XM.COM-Real 7
|0.46 × 50
|
MYFX-US01-Live
|0.46 × 67
|
Darwinex-Live
|0.47 × 162
|
Pepperstone-Edge07
|0.56 × 25
