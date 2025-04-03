SinyallerBölümler
Kevin Visel

Red And Green Make Gold

Kevin Visel
0 inceleme
Güvenilirlik
96 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 34%
MyBrokerFX-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 206
Kârla kapanan işlemler:
907 (75.20%)
Zararla kapanan işlemler:
299 (24.79%)
En iyi işlem:
203 034.04 USD
En kötü işlem:
-41 820.93 USD
Brüt kâr:
1 611 952.09 USD (5 245 978 pips)
Brüt zarar:
-960 859.22 USD (1 924 761 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (15 364.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
219 760.90 USD (18)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
94.43%
Maks. mevduat yükü:
87.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.91
Alış işlemleri:
971 (80.51%)
Satış işlemleri:
235 (19.49%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
539.88 USD
Ortalama kâr:
1 777.23 USD
Ortalama zarar:
-3 213.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-25 929.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-122 345.88 USD (8)
Aylık büyüme:
23.67%
Yıllık tahmin:
288.95%
Algo alım-satım:
15%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
840.68 USD
Maksimum:
341 719.17 USD (68.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.38% (341 418.57 USD)
Varlığa göre:
61.15% (184 803.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 731
USDCHF 92
EURUSD 86
NZDUSD 50
NZDCAD 43
AUDCAD 41
AUDUSD 34
GBPUSD 27
USDCAD 21
EURCHF 14
GBPCHF 13
EURCAD 13
XRPUSD 12
AUDCHF 11
NZDCHF 7
XAGUSD 6
CADCHF 4
GBPCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 610K
USDCHF 6.5K
EURUSD 6.5K
NZDUSD 3.5K
NZDCAD 1.8K
AUDCAD 2K
AUDUSD 1.5K
GBPUSD 4.3K
USDCAD 3.1K
EURCHF -468
GBPCHF 638
EURCAD 769
XRPUSD 7.1K
AUDCHF 1.5K
NZDCHF 306
XAGUSD 1.6K
CADCHF 193
GBPCAD 1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.2M
USDCHF 3K
EURUSD -46
NZDUSD 4.7K
NZDCAD 4.8K
AUDCAD 4.2K
AUDUSD 2.9K
GBPUSD 3K
USDCAD 4.4K
EURCHF -1.1K
GBPCHF 1.2K
EURCAD -866
XRPUSD 58K
AUDCHF 1.2K
NZDCHF 758
XAGUSD 18K
CADCHF 415
GBPCAD 1
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +203 034.04 USD
En kötü işlem: -41 821 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +15 364.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -25 929.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MyBrokerFX-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Targeting steady profits through short-term swing trades on major Forex pairs as well as metals and crypto.
İnceleme yok
2025.08.27 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.02 10:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.27 04:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 00:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 04:49
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 3.47% of days out of 576 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 17:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 17:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 01:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 21:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 12:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 18:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 12:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
