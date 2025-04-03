- Büyüme
İşlemler:
1 206
Kârla kapanan işlemler:
907 (75.20%)
Zararla kapanan işlemler:
299 (24.79%)
En iyi işlem:
203 034.04 USD
En kötü işlem:
-41 820.93 USD
Brüt kâr:
1 611 952.09 USD (5 245 978 pips)
Brüt zarar:
-960 859.22 USD (1 924 761 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (15 364.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
219 760.90 USD (18)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
94.43%
Maks. mevduat yükü:
87.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.91
Alış işlemleri:
971 (80.51%)
Satış işlemleri:
235 (19.49%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
539.88 USD
Ortalama kâr:
1 777.23 USD
Ortalama zarar:
-3 213.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-25 929.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-122 345.88 USD (8)
Aylık büyüme:
23.67%
Yıllık tahmin:
288.95%
Algo alım-satım:
15%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
840.68 USD
Maksimum:
341 719.17 USD (68.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.38% (341 418.57 USD)
Varlığa göre:
61.15% (184 803.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|731
|USDCHF
|92
|EURUSD
|86
|NZDUSD
|50
|NZDCAD
|43
|AUDCAD
|41
|AUDUSD
|34
|GBPUSD
|27
|USDCAD
|21
|EURCHF
|14
|GBPCHF
|13
|EURCAD
|13
|XRPUSD
|12
|AUDCHF
|11
|NZDCHF
|7
|XAGUSD
|6
|CADCHF
|4
|GBPCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|610K
|USDCHF
|6.5K
|EURUSD
|6.5K
|NZDUSD
|3.5K
|NZDCAD
|1.8K
|AUDCAD
|2K
|AUDUSD
|1.5K
|GBPUSD
|4.3K
|USDCAD
|3.1K
|EURCHF
|-468
|GBPCHF
|638
|EURCAD
|769
|XRPUSD
|7.1K
|AUDCHF
|1.5K
|NZDCHF
|306
|XAGUSD
|1.6K
|CADCHF
|193
|GBPCAD
|1
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.2M
|USDCHF
|3K
|EURUSD
|-46
|NZDUSD
|4.7K
|NZDCAD
|4.8K
|AUDCAD
|4.2K
|AUDUSD
|2.9K
|GBPUSD
|3K
|USDCAD
|4.4K
|EURCHF
|-1.1K
|GBPCHF
|1.2K
|EURCAD
|-866
|XRPUSD
|58K
|AUDCHF
|1.2K
|NZDCHF
|758
|XAGUSD
|18K
|CADCHF
|415
|GBPCAD
|1
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +203 034.04 USD
En kötü işlem: -41 821 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +15 364.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -25 929.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MyBrokerFX-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Targeting steady profits through short-term swing trades on major Forex pairs as well as metals and crypto.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
34%
0
0
USD
USD
709K
USD
USD
96
15%
1 206
75%
94%
1.67
539.88
USD
USD
63%
1:100