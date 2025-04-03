- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 206
Profit Trade:
907 (75.20%)
Loss Trade:
299 (24.79%)
Best Trade:
203 034.04 USD
Worst Trade:
-41 820.93 USD
Profitto lordo:
1 611 952.09 USD (5 245 978 pips)
Perdita lorda:
-960 859.22 USD (1 924 761 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (15 364.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
219 760.90 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
94.43%
Massimo carico di deposito:
87.84%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.91
Long Trade:
971 (80.51%)
Short Trade:
235 (19.49%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
539.88 USD
Profitto medio:
1 777.23 USD
Perdita media:
-3 213.58 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-25 929.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-122 345.88 USD (8)
Crescita mensile:
27.49%
Previsione annuale:
333.60%
Algo trading:
15%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
840.68 USD
Massimale:
341 719.17 USD (68.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.38% (341 418.57 USD)
Per equità:
61.15% (184 803.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|731
|USDCHF
|92
|EURUSD
|86
|NZDUSD
|50
|NZDCAD
|43
|AUDCAD
|41
|AUDUSD
|34
|GBPUSD
|27
|USDCAD
|21
|EURCHF
|14
|GBPCHF
|13
|EURCAD
|13
|XRPUSD
|12
|AUDCHF
|11
|NZDCHF
|7
|XAGUSD
|6
|CADCHF
|4
|GBPCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|610K
|USDCHF
|6.5K
|EURUSD
|6.5K
|NZDUSD
|3.5K
|NZDCAD
|1.8K
|AUDCAD
|2K
|AUDUSD
|1.5K
|GBPUSD
|4.3K
|USDCAD
|3.1K
|EURCHF
|-468
|GBPCHF
|638
|EURCAD
|769
|XRPUSD
|7.1K
|AUDCHF
|1.5K
|NZDCHF
|306
|XAGUSD
|1.6K
|CADCHF
|193
|GBPCAD
|1
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.2M
|USDCHF
|3K
|EURUSD
|-46
|NZDUSD
|4.7K
|NZDCAD
|4.8K
|AUDCAD
|4.2K
|AUDUSD
|2.9K
|GBPUSD
|3K
|USDCAD
|4.4K
|EURCHF
|-1.1K
|GBPCHF
|1.2K
|EURCAD
|-866
|XRPUSD
|58K
|AUDCHF
|1.2K
|NZDCHF
|758
|XAGUSD
|18K
|CADCHF
|415
|GBPCAD
|1
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +203 034.04 USD
Worst Trade: -41 821 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +15 364.92 USD
Massima perdita consecutiva: -25 929.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MyBrokerFX-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Targeting steady profits through short-term swing trades on major Forex pairs as well as metals and crypto.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
34%
0
0
USD
USD
709K
USD
USD
96
15%
1 206
75%
94%
1.67
539.88
USD
USD
63%
1:100