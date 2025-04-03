SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Red And Green Make Gold
Kevin Visel

Red And Green Make Gold

Kevin Visel
0 recensioni
Affidabilità
96 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 34%
MyBrokerFX-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 206
Profit Trade:
907 (75.20%)
Loss Trade:
299 (24.79%)
Best Trade:
203 034.04 USD
Worst Trade:
-41 820.93 USD
Profitto lordo:
1 611 952.09 USD (5 245 978 pips)
Perdita lorda:
-960 859.22 USD (1 924 761 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (15 364.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
219 760.90 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
94.43%
Massimo carico di deposito:
87.84%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.91
Long Trade:
971 (80.51%)
Short Trade:
235 (19.49%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
539.88 USD
Profitto medio:
1 777.23 USD
Perdita media:
-3 213.58 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-25 929.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-122 345.88 USD (8)
Crescita mensile:
27.49%
Previsione annuale:
333.60%
Algo trading:
15%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
840.68 USD
Massimale:
341 719.17 USD (68.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.38% (341 418.57 USD)
Per equità:
61.15% (184 803.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 731
USDCHF 92
EURUSD 86
NZDUSD 50
NZDCAD 43
AUDCAD 41
AUDUSD 34
GBPUSD 27
USDCAD 21
EURCHF 14
GBPCHF 13
EURCAD 13
XRPUSD 12
AUDCHF 11
NZDCHF 7
XAGUSD 6
CADCHF 4
GBPCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 610K
USDCHF 6.5K
EURUSD 6.5K
NZDUSD 3.5K
NZDCAD 1.8K
AUDCAD 2K
AUDUSD 1.5K
GBPUSD 4.3K
USDCAD 3.1K
EURCHF -468
GBPCHF 638
EURCAD 769
XRPUSD 7.1K
AUDCHF 1.5K
NZDCHF 306
XAGUSD 1.6K
CADCHF 193
GBPCAD 1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.2M
USDCHF 3K
EURUSD -46
NZDUSD 4.7K
NZDCAD 4.8K
AUDCAD 4.2K
AUDUSD 2.9K
GBPUSD 3K
USDCAD 4.4K
EURCHF -1.1K
GBPCHF 1.2K
EURCAD -866
XRPUSD 58K
AUDCHF 1.2K
NZDCHF 758
XAGUSD 18K
CADCHF 415
GBPCAD 1
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +203 034.04 USD
Worst Trade: -41 821 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +15 364.92 USD
Massima perdita consecutiva: -25 929.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MyBrokerFX-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Targeting steady profits through short-term swing trades on major Forex pairs as well as metals and crypto.
Non ci sono recensioni
2025.08.27 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.02 10:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.27 04:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 00:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 04:49
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 3.47% of days out of 576 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 17:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 17:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 01:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 21:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 12:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 18:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 12:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Red And Green Make Gold
30USD al mese
34%
0
0
USD
709K
USD
96
15%
1 206
75%
94%
1.67
539.88
USD
63%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.