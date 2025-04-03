SignauxSections
Kevin Visel

Red And Green Make Gold

Kevin Visel
0 avis
Fiabilité
95 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 31%
MyBrokerFX-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 204
Bénéfice trades:
906 (75.24%)
Perte trades:
298 (24.75%)
Meilleure transaction:
203 034.04 USD
Pire transaction:
-41 820.93 USD
Bénéfice brut:
1 593 457.26 USD (5 204 741 pips)
Perte brute:
-958 273.57 USD (1 917 461 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (15 364.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
219 760.90 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
94.43%
Charge de dépôt maximale:
87.84%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.86
Longs trades:
969 (80.48%)
Courts trades:
235 (19.52%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
527.56 USD
Bénéfice moyen:
1 758.78 USD
Perte moyenne:
-3 215.68 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-25 929.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-122 345.88 USD (8)
Croissance mensuelle:
24.67%
Prévision annuelle:
299.35%
Algo trading:
15%
Prélèvement par solde:
Absolu:
840.68 USD
Maximal:
341 719.17 USD (68.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.38% (341 418.57 USD)
Par fonds propres:
61.15% (184 803.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 729
USDCHF 92
EURUSD 86
NZDUSD 50
NZDCAD 43
AUDCAD 41
AUDUSD 34
GBPUSD 27
USDCAD 21
EURCHF 14
GBPCHF 13
EURCAD 13
XRPUSD 12
AUDCHF 11
NZDCHF 7
XAGUSD 6
CADCHF 4
GBPCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 595K
USDCHF 6.5K
EURUSD 6.5K
NZDUSD 3.5K
NZDCAD 1.8K
AUDCAD 2K
AUDUSD 1.5K
GBPUSD 4.3K
USDCAD 3.1K
EURCHF -468
GBPCHF 638
EURCAD 769
XRPUSD 7.1K
AUDCHF 1.5K
NZDCHF 306
XAGUSD 1.6K
CADCHF 193
GBPCAD 1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.2M
USDCHF 3K
EURUSD -46
NZDUSD 4.7K
NZDCAD 4.8K
AUDCAD 4.2K
AUDUSD 2.9K
GBPUSD 3K
USDCAD 4.4K
EURCHF -1.1K
GBPCHF 1.2K
EURCAD -866
XRPUSD 58K
AUDCHF 1.2K
NZDCHF 758
XAGUSD 18K
CADCHF 415
GBPCAD 1
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +203 034.04 USD
Pire transaction: -41 821 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +15 364.92 USD
Perte consécutive maximale: -25 929.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MyBrokerFX-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Targeting steady profits through short-term swing trades on major Forex pairs as well as metals and crypto.
Aucun avis
2025.08.27 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.02 10:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.27 04:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 00:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 04:49
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 3.47% of days out of 576 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 17:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 17:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 01:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 21:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 12:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 18:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 12:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
