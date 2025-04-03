- Croissance
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
Trades:
1 204
Bénéfice trades:
906 (75.24%)
Perte trades:
298 (24.75%)
Meilleure transaction:
203 034.04 USD
Pire transaction:
-41 820.93 USD
Bénéfice brut:
1 593 457.26 USD (5 204 741 pips)
Perte brute:
-958 273.57 USD (1 917 461 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (15 364.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
219 760.90 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
94.43%
Charge de dépôt maximale:
87.84%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.86
Longs trades:
969 (80.48%)
Courts trades:
235 (19.52%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
527.56 USD
Bénéfice moyen:
1 758.78 USD
Perte moyenne:
-3 215.68 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-25 929.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-122 345.88 USD (8)
Croissance mensuelle:
24.67%
Prévision annuelle:
299.35%
Algo trading:
15%
Prélèvement par solde:
Absolu:
840.68 USD
Maximal:
341 719.17 USD (68.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.38% (341 418.57 USD)
Par fonds propres:
61.15% (184 803.03 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|729
|USDCHF
|92
|EURUSD
|86
|NZDUSD
|50
|NZDCAD
|43
|AUDCAD
|41
|AUDUSD
|34
|GBPUSD
|27
|USDCAD
|21
|EURCHF
|14
|GBPCHF
|13
|EURCAD
|13
|XRPUSD
|12
|AUDCHF
|11
|NZDCHF
|7
|XAGUSD
|6
|CADCHF
|4
|GBPCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|595K
|USDCHF
|6.5K
|EURUSD
|6.5K
|NZDUSD
|3.5K
|NZDCAD
|1.8K
|AUDCAD
|2K
|AUDUSD
|1.5K
|GBPUSD
|4.3K
|USDCAD
|3.1K
|EURCHF
|-468
|GBPCHF
|638
|EURCAD
|769
|XRPUSD
|7.1K
|AUDCHF
|1.5K
|NZDCHF
|306
|XAGUSD
|1.6K
|CADCHF
|193
|GBPCAD
|1
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3.2M
|USDCHF
|3K
|EURUSD
|-46
|NZDUSD
|4.7K
|NZDCAD
|4.8K
|AUDCAD
|4.2K
|AUDUSD
|2.9K
|GBPUSD
|3K
|USDCAD
|4.4K
|EURCHF
|-1.1K
|GBPCHF
|1.2K
|EURCAD
|-866
|XRPUSD
|58K
|AUDCHF
|1.2K
|NZDCHF
|758
|XAGUSD
|18K
|CADCHF
|415
|GBPCAD
|1
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +203 034.04 USD
Pire transaction: -41 821 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +15 364.92 USD
Perte consécutive maximale: -25 929.63 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MyBrokerFX-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Targeting steady profits through short-term swing trades on major Forex pairs as well as metals and crypto.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
31%
0
0
USD
USD
693K
USD
USD
95
15%
1 204
75%
94%
1.66
527.56
USD
USD
63%
1:100