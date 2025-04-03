- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|91
|EURCAD
|51
|EURUSD
|50
|EURAUD
|28
|NZDUSD
|26
|GBPCAD
|26
|USDCHF
|24
|AUDCAD
|21
|AUDNZD
|21
|CADCHF
|19
|EURJPY
|19
|AUDCHF
|18
|USDCAD
|16
|GBPUSD
|15
|NZDJPY
|12
|GBPAUD
|3
|AUDJPY
|2
|EURGBP
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|59
|EURCAD
|48
|EURUSD
|57
|EURAUD
|37
|NZDUSD
|47
|GBPCAD
|34
|USDCHF
|61
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|11
|CADCHF
|37
|EURJPY
|17
|AUDCHF
|10
|USDCAD
|25
|GBPUSD
|-44
|NZDJPY
|10
|GBPAUD
|1
|AUDJPY
|0
|EURGBP
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|5.9K
|EURCAD
|6.7K
|EURUSD
|5.7K
|EURAUD
|5.8K
|NZDUSD
|4.7K
|GBPCAD
|4.8K
|USDCHF
|5K
|AUDCAD
|811
|AUDNZD
|1.9K
|CADCHF
|3.1K
|EURJPY
|2.4K
|AUDCHF
|873
|USDCAD
|3.5K
|GBPUSD
|-4.4K
|NZDJPY
|1.5K
|GBPAUD
|160
|AUDJPY
|10
|EURGBP
|-162
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.com-Live 536" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
NON HEDGING LIVE ACCOUNT
.01 Lot size
Recommended $1,000 to $1,500 Start Balance
LOVE PIPS - H1 Timeframe
USDCHF,NZDUSD,GBPCAD
TRIX EA - H1 Timeframe
AUDUSD,AUDNZD,EURCAD
MEAN REVERSION MONSTER - H4 Timeframe
EURJPY
BB Bands SR Madness - Timeframe H4
CADCHF,EURAUD
TREND CRUSHER - H4 Timeframe
EURAUD
MIDNIGHT BLITZ - M5 Timeframe
AUDCAD,AUDCHF,AUDUSD,GBPAUD
BLAZING NIGHT SCALPER - M5 Timeframe
AUDCAD,AUDCHF,AUDUSD,CADCHF,GBPAUD
USD
USD
USD