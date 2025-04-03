SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FOREX TRADING MQL NON HEDGING
Scott Fredeman

FOREX TRADING MQL NON HEDGING

Scott Fredeman
0 inceleme
Güvenilirlik
85 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 129%
Forex.com-Live 536
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
444
Kârla kapanan işlemler:
385 (86.71%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (13.29%)
En iyi işlem:
18.56 USD
En kötü işlem:
-37.59 USD
Brüt kâr:
755.80 USD (89 091 pips)
Brüt zarar:
-339.34 USD (40 776 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (20.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
76.23 USD (37)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
56.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.10
Alış işlemleri:
188 (42.34%)
Satış işlemleri:
256 (57.66%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
1.96 USD
Ortalama zarar:
-5.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-90.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-90.90 USD (4)
Aylık büyüme:
3.05%
Yıllık tahmin:
37.09%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
101.56 USD (16.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.09% (20.64 USD)
Varlığa göre:
19.67% (315.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 91
EURCAD 51
EURUSD 50
EURAUD 28
NZDUSD 26
GBPCAD 26
USDCHF 24
AUDCAD 21
AUDNZD 21
CADCHF 19
EURJPY 19
AUDCHF 18
USDCAD 16
GBPUSD 15
NZDJPY 12
GBPAUD 3
AUDJPY 2
EURGBP 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 59
EURCAD 48
EURUSD 57
EURAUD 37
NZDUSD 47
GBPCAD 34
USDCHF 61
AUDCAD 6
AUDNZD 11
CADCHF 37
EURJPY 17
AUDCHF 10
USDCAD 25
GBPUSD -44
NZDJPY 10
GBPAUD 1
AUDJPY 0
EURGBP -2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 5.9K
EURCAD 6.7K
EURUSD 5.7K
EURAUD 5.8K
NZDUSD 4.7K
GBPCAD 4.8K
USDCHF 5K
AUDCAD 811
AUDNZD 1.9K
CADCHF 3.1K
EURJPY 2.4K
AUDCHF 873
USDCAD 3.5K
GBPUSD -4.4K
NZDJPY 1.5K
GBPAUD 160
AUDJPY 10
EURGBP -162
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.56 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +20.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -90.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.com-Live 536" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Forex.com-Live 536
0.00 × 25
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
This Signal uses a variety or our Own Expert Advisors.

NON HEDGING LIVE ACCOUNT

.01 Lot size

Recommended $1,000 to $1,500 Start Balance

LOVE PIPS - H1 Timeframe

USDCHF,NZDUSD,GBPCAD

TRIX EA - H1 Timeframe

AUDUSD,AUDNZD,EURCAD

MEAN REVERSION MONSTER - H4 Timeframe

EURJPY

BB Bands SR Madness - Timeframe H4

CADCHF,EURAUD

TREND CRUSHER - H4 Timeframe

EURAUD

MIDNIGHT BLITZ - M5 Timeframe

AUDCAD,AUDCHF,AUDUSD,GBPAUD

BLAZING NIGHT SCALPER - M5 Timeframe

AUDCAD,AUDCHF,AUDUSD,CADCHF,GBPAUD

 




İnceleme yok
2025.04.03 21:09
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.9% of days out of 420 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FOREX TRADING MQL NON HEDGING
Ayda 49 USD
129%
0
0
USD
1.6K
USD
85
97%
444
86%
100%
2.22
0.94
USD
20%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.