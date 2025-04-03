SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FOREX TRADING MQL NON HEDGING
Scott Fredeman

FOREX TRADING MQL NON HEDGING

Scott Fredeman
0 recensioni
Affidabilità
85 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2024 129%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
444
Profit Trade:
385 (86.71%)
Loss Trade:
59 (13.29%)
Best Trade:
18.56 USD
Worst Trade:
-37.59 USD
Profitto lordo:
755.80 USD (89 091 pips)
Perdita lorda:
-339.34 USD (40 776 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (20.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.23 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
56.29%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.10
Long Trade:
188 (42.34%)
Short Trade:
256 (57.66%)
Fattore di profitto:
2.23
Profitto previsto:
0.94 USD
Profitto medio:
1.96 USD
Perdita media:
-5.75 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-90.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-90.90 USD (4)
Crescita mensile:
3.34%
Previsione annuale:
41.82%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
101.56 USD (16.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.09% (20.64 USD)
Per equità:
19.67% (315.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 91
EURCAD 51
EURUSD 50
EURAUD 28
NZDUSD 26
GBPCAD 26
USDCHF 24
AUDCAD 21
AUDNZD 21
CADCHF 19
EURJPY 19
AUDCHF 18
USDCAD 16
GBPUSD 15
NZDJPY 12
GBPAUD 3
AUDJPY 2
EURGBP 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 59
EURCAD 48
EURUSD 57
EURAUD 37
NZDUSD 47
GBPCAD 34
USDCHF 61
AUDCAD 6
AUDNZD 11
CADCHF 37
EURJPY 17
AUDCHF 10
USDCAD 25
GBPUSD -44
NZDJPY 10
GBPAUD 1
AUDJPY 0
EURGBP -2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 5.9K
EURCAD 6.7K
EURUSD 5.7K
EURAUD 5.8K
NZDUSD 4.7K
GBPCAD 4.8K
USDCHF 5K
AUDCAD 811
AUDNZD 1.9K
CADCHF 3.1K
EURJPY 2.4K
AUDCHF 873
USDCAD 3.5K
GBPUSD -4.4K
NZDJPY 1.5K
GBPAUD 160
AUDJPY 10
EURGBP -162
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.56 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +20.62 USD
Massima perdita consecutiva: -90.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 536" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Forex.com-Live 536
0.00 × 25
This Signal uses a variety or our Own Expert Advisors.

NON HEDGING LIVE ACCOUNT

.01 Lot size

Recommended $1,000 to $1,500 Start Balance

LOVE PIPS - H1 Timeframe

USDCHF,NZDUSD,GBPCAD

TRIX EA - H1 Timeframe

AUDUSD,AUDNZD,EURCAD

MEAN REVERSION MONSTER - H4 Timeframe

EURJPY

BB Bands SR Madness - Timeframe H4

CADCHF,EURAUD

TREND CRUSHER - H4 Timeframe

EURAUD

MIDNIGHT BLITZ - M5 Timeframe

AUDCAD,AUDCHF,AUDUSD,GBPAUD

BLAZING NIGHT SCALPER - M5 Timeframe

AUDCAD,AUDCHF,AUDUSD,CADCHF,GBPAUD

 




Non ci sono recensioni
2025.04.03 21:09
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.9% of days out of 420 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FOREX TRADING MQL NON HEDGING
49USD al mese
129%
0
0
USD
1.6K
USD
85
97%
444
86%
100%
2.22
0.94
USD
20%
1:100
Copia

