- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|91
|EURCAD
|51
|EURUSD
|50
|EURAUD
|28
|NZDUSD
|26
|GBPCAD
|26
|USDCHF
|24
|AUDCAD
|21
|AUDNZD
|21
|CADCHF
|19
|EURJPY
|19
|AUDCHF
|18
|USDCAD
|16
|GBPUSD
|15
|NZDJPY
|12
|GBPAUD
|3
|AUDJPY
|2
|EURGBP
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|59
|EURCAD
|48
|EURUSD
|57
|EURAUD
|37
|NZDUSD
|47
|GBPCAD
|34
|USDCHF
|61
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|11
|CADCHF
|37
|EURJPY
|17
|AUDCHF
|10
|USDCAD
|25
|GBPUSD
|-44
|NZDJPY
|10
|GBPAUD
|1
|AUDJPY
|0
|EURGBP
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|5.9K
|EURCAD
|6.7K
|EURUSD
|5.7K
|EURAUD
|5.8K
|NZDUSD
|4.7K
|GBPCAD
|4.8K
|USDCHF
|5K
|AUDCAD
|811
|AUDNZD
|1.9K
|CADCHF
|3.1K
|EURJPY
|2.4K
|AUDCHF
|873
|USDCAD
|3.5K
|GBPUSD
|-4.4K
|NZDJPY
|1.5K
|GBPAUD
|160
|AUDJPY
|10
|EURGBP
|-162
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 536" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 25
NON HEDGING LIVE ACCOUNT
.01 Lot size
Recommended $1,000 to $1,500 Start Balance
LOVE PIPS - H1 Timeframe
USDCHF,NZDUSD,GBPCAD
TRIX EA - H1 Timeframe
AUDUSD,AUDNZD,EURCAD
MEAN REVERSION MONSTER - H4 Timeframe
EURJPY
BB Bands SR Madness - Timeframe H4
CADCHF,EURAUD
TREND CRUSHER - H4 Timeframe
EURAUD
MIDNIGHT BLITZ - M5 Timeframe
AUDCAD,AUDCHF,AUDUSD,GBPAUD
BLAZING NIGHT SCALPER - M5 Timeframe
AUDCAD,AUDCHF,AUDUSD,CADCHF,GBPAUD
