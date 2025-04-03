SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FOREX TRADING MQL NON HEDGING
Scott Fredeman

FOREX TRADING MQL NON HEDGING

Scott Fredeman
0 avis
Fiabilité
85 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2024 129%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
444
Bénéfice trades:
385 (86.71%)
Perte trades:
59 (13.29%)
Meilleure transaction:
18.56 USD
Pire transaction:
-37.59 USD
Bénéfice brut:
755.80 USD (89 091 pips)
Perte brute:
-339.34 USD (40 776 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (20.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
76.23 USD (37)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
56.29%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.10
Longs trades:
188 (42.34%)
Courts trades:
256 (57.66%)
Facteur de profit:
2.23
Rendement attendu:
0.94 USD
Bénéfice moyen:
1.96 USD
Perte moyenne:
-5.75 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-90.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-90.90 USD (4)
Croissance mensuelle:
3.45%
Prévision annuelle:
41.82%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
101.56 USD (16.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.09% (20.64 USD)
Par fonds propres:
19.67% (315.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 91
EURCAD 51
EURUSD 50
EURAUD 28
NZDUSD 26
GBPCAD 26
USDCHF 24
AUDCAD 21
AUDNZD 21
CADCHF 19
EURJPY 19
AUDCHF 18
USDCAD 16
GBPUSD 15
NZDJPY 12
GBPAUD 3
AUDJPY 2
EURGBP 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 59
EURCAD 48
EURUSD 57
EURAUD 37
NZDUSD 47
GBPCAD 34
USDCHF 61
AUDCAD 6
AUDNZD 11
CADCHF 37
EURJPY 17
AUDCHF 10
USDCAD 25
GBPUSD -44
NZDJPY 10
GBPAUD 1
AUDJPY 0
EURGBP -2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 5.9K
EURCAD 6.7K
EURUSD 5.7K
EURAUD 5.8K
NZDUSD 4.7K
GBPCAD 4.8K
USDCHF 5K
AUDCAD 811
AUDNZD 1.9K
CADCHF 3.1K
EURJPY 2.4K
AUDCHF 873
USDCAD 3.5K
GBPUSD -4.4K
NZDJPY 1.5K
GBPAUD 160
AUDJPY 10
EURGBP -162
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.56 USD
Pire transaction: -38 USD
Gains consécutifs maximales: 37
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +20.62 USD
Perte consécutive maximale: -90.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Forex.com-Live 536" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Forex.com-Live 536
0.00 × 25
This Signal uses a variety or our Own Expert Advisors.

NON HEDGING LIVE ACCOUNT

.01 Lot size

Recommended $1,000 to $1,500 Start Balance

LOVE PIPS - H1 Timeframe

USDCHF,NZDUSD,GBPCAD

TRIX EA - H1 Timeframe

AUDUSD,AUDNZD,EURCAD

MEAN REVERSION MONSTER - H4 Timeframe

EURJPY

BB Bands SR Madness - Timeframe H4

CADCHF,EURAUD

TREND CRUSHER - H4 Timeframe

EURAUD

MIDNIGHT BLITZ - M5 Timeframe

AUDCAD,AUDCHF,AUDUSD,GBPAUD

BLAZING NIGHT SCALPER - M5 Timeframe

AUDCAD,AUDCHF,AUDUSD,CADCHF,GBPAUD

 




Aucun avis
2025.04.03 21:09
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.9% of days out of 420 days of the signal's entire lifetime.
