|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|91
|EURCAD
|51
|EURUSD
|50
|EURAUD
|28
|NZDUSD
|26
|GBPCAD
|26
|USDCHF
|24
|AUDCAD
|21
|AUDNZD
|21
|CADCHF
|19
|EURJPY
|19
|AUDCHF
|18
|USDCAD
|16
|GBPUSD
|15
|NZDJPY
|12
|GBPAUD
|3
|AUDJPY
|2
|EURGBP
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|59
|EURCAD
|48
|EURUSD
|57
|EURAUD
|37
|NZDUSD
|47
|GBPCAD
|34
|USDCHF
|61
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|11
|CADCHF
|37
|EURJPY
|17
|AUDCHF
|10
|USDCAD
|25
|GBPUSD
|-44
|NZDJPY
|10
|GBPAUD
|1
|AUDJPY
|0
|EURGBP
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|5.9K
|EURCAD
|6.7K
|EURUSD
|5.7K
|EURAUD
|5.8K
|NZDUSD
|4.7K
|GBPCAD
|4.8K
|USDCHF
|5K
|AUDCAD
|811
|AUDNZD
|1.9K
|CADCHF
|3.1K
|EURJPY
|2.4K
|AUDCHF
|873
|USDCAD
|3.5K
|GBPUSD
|-4.4K
|NZDJPY
|1.5K
|GBPAUD
|160
|AUDJPY
|10
|EURGBP
|-162
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Forex.com-Live 536" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 25
NON HEDGING LIVE ACCOUNT
.01 Lot size
Recommended $1,000 to $1,500 Start Balance
LOVE PIPS - H1 Timeframe
USDCHF,NZDUSD,GBPCAD
TRIX EA - H1 Timeframe
AUDUSD,AUDNZD,EURCAD
MEAN REVERSION MONSTER - H4 Timeframe
EURJPY
BB Bands SR Madness - Timeframe H4
CADCHF,EURAUD
TREND CRUSHER - H4 Timeframe
EURAUD
MIDNIGHT BLITZ - M5 Timeframe
AUDCAD,AUDCHF,AUDUSD,GBPAUD
BLAZING NIGHT SCALPER - M5 Timeframe
AUDCAD,AUDCHF,AUDUSD,CADCHF,GBPAUD
