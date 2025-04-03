SinyallerBölümler
Tommy Mustafa

Sharmilahaidir

Tommy Mustafa
0 inceleme
26 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -51%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
502
Kârla kapanan işlemler:
217 (43.22%)
Zararla kapanan işlemler:
285 (56.77%)
En iyi işlem:
137.31 USD
En kötü işlem:
-141.00 USD
Brüt kâr:
5 283.80 USD (356 024 pips)
Brüt zarar:
-5 581.27 USD (352 745 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (301.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
347.15 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
69.14%
Maks. mevduat yükü:
47.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
273 (54.38%)
Satış işlemleri:
229 (45.62%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.59 USD
Ortalama kâr:
24.35 USD
Ortalama zarar:
-19.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-482.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-482.46 USD (11)
Aylık büyüme:
21.60%
Yıllık tahmin:
262.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
356.17 USD
Maksimum:
1 279.82 USD (32.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.41% (1 279.82 USD)
Varlığa göre:
19.36% (41.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 483
GBPJPY 3
USDJPY 3
CHFJPY 3
USDCHF 3
EURJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -224
GBPJPY -27
USDJPY -3
CHFJPY -22
USDCHF -6
EURJPY -15
AUDJPY -2
CADJPY 6
GBPUSD 5
EURUSD -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 13K
GBPJPY -3.7K
USDJPY -1.1K
CHFJPY -3K
USDCHF -446
EURJPY -2K
AUDJPY -97
CADJPY 912
GBPUSD 506
EURUSD -1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +137.31 USD
En kötü işlem: -141 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +301.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -482.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
QTrade-Server
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.24 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 15:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 10:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 08:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 13:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 06:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 01:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 16:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.26 01:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 01:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 05:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 18:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 07:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 05:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sharmilahaidir
Ayda 30 USD
-51%
0
0
USD
203
USD
26
0%
502
43%
69%
0.94
-0.59
USD
69%
1:50
