İşlemler:
502
Kârla kapanan işlemler:
217 (43.22%)
Zararla kapanan işlemler:
285 (56.77%)
En iyi işlem:
137.31 USD
En kötü işlem:
-141.00 USD
Brüt kâr:
5 283.80 USD (356 024 pips)
Brüt zarar:
-5 581.27 USD (352 745 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (301.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
347.15 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
69.14%
Maks. mevduat yükü:
47.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
273 (54.38%)
Satış işlemleri:
229 (45.62%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.59 USD
Ortalama kâr:
24.35 USD
Ortalama zarar:
-19.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-482.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-482.46 USD (11)
Aylık büyüme:
21.60%
Yıllık tahmin:
262.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
356.17 USD
Maksimum:
1 279.82 USD (32.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.41% (1 279.82 USD)
Varlığa göre:
19.36% (41.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|483
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|3
|USDCHF
|3
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-224
|GBPJPY
|-27
|USDJPY
|-3
|CHFJPY
|-22
|USDCHF
|-6
|EURJPY
|-15
|AUDJPY
|-2
|CADJPY
|6
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|-10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|13K
|GBPJPY
|-3.7K
|USDJPY
|-1.1K
|CHFJPY
|-3K
|USDCHF
|-446
|EURJPY
|-2K
|AUDJPY
|-97
|CADJPY
|912
|GBPUSD
|506
|EURUSD
|-1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +137.31 USD
En kötü işlem: -141 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +301.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -482.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 24
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
