Ting Yu Leung

MT5 Manual 02

Ting Yu Leung
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 219%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
204
Kârla kapanan işlemler:
112 (54.90%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (45.10%)
En iyi işlem:
392.46 USD
En kötü işlem:
-295.26 USD
Brüt kâr:
6 570.99 USD (11 688 537 pips)
Brüt zarar:
-3 714.26 USD (11 427 785 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (245.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
672.46 USD (8)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
93.95%
Maks. mevduat yükü:
37.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
3.49
Alış işlemleri:
117 (57.35%)
Satış işlemleri:
87 (42.65%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
14.00 USD
Ortalama kâr:
58.67 USD
Ortalama zarar:
-40.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-648.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-648.17 USD (10)
Aylık büyüme:
-11.47%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
247.89 USD
Maksimum:
819.52 USD (13.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.80% (819.24 USD)
Varlığa göre:
20.84% (371.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 69
XAUUSD 52
GBPNZD 15
AUDCAD 9
EURUSD 8
AUDCHF 8
ETHUSD 7
HK50 6
GBPJPY 6
US500 5
AUDJPY 5
USDCHF 4
NAS100 4
USDCAD 3
GBPAUD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 682
XAUUSD 1.8K
GBPNZD 286
AUDCAD 18
EURUSD 115
AUDCHF 217
ETHUSD -114
HK50 108
GBPJPY -230
US500 -325
AUDJPY -157
USDCHF 382
NAS100 -56
USDCAD 65
GBPAUD 39
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 351K
XAUUSD 83K
GBPNZD 13K
AUDCAD 866
EURUSD 5.5K
AUDCHF 6.4K
ETHUSD -247K
HK50 56K
GBPJPY -8.3K
US500 -2.3K
AUDJPY -7.2K
USDCHF 3.1K
NAS100 -3.4K
USDCAD 4.3K
GBPAUD 6.2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +392.46 USD
En kötü işlem: -295 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +245.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -648.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 3
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 111
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.32 × 335
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 248
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
69 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.23 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 21:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 00:35
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 23:35
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 03:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 00:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 10:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.08 12:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 15:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 13:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.31 05:12
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 00:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.19 16:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 07:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 16:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 11:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 10:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
