Ting Yu Leung

MT5 Manual 02

Ting Yu Leung
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 219%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
204
Bénéfice trades:
112 (54.90%)
Perte trades:
92 (45.10%)
Meilleure transaction:
392.46 USD
Pire transaction:
-295.26 USD
Bénéfice brut:
6 570.99 USD (11 688 537 pips)
Perte brute:
-3 714.26 USD (11 427 785 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (245.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
672.46 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
93.95%
Charge de dépôt maximale:
37.90%
Dernier trade:
51 il y a des minutes
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
3.49
Longs trades:
117 (57.35%)
Courts trades:
87 (42.65%)
Facteur de profit:
1.77
Rendement attendu:
14.00 USD
Bénéfice moyen:
58.67 USD
Perte moyenne:
-40.37 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-648.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-648.17 USD (10)
Croissance mensuelle:
-11.47%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
247.89 USD
Maximal:
819.52 USD (13.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.80% (819.24 USD)
Par fonds propres:
20.84% (371.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 69
XAUUSD 52
GBPNZD 15
AUDCAD 9
EURUSD 8
AUDCHF 8
ETHUSD 7
HK50 6
GBPJPY 6
US500 5
AUDJPY 5
USDCHF 4
NAS100 4
USDCAD 3
GBPAUD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 682
XAUUSD 1.8K
GBPNZD 286
AUDCAD 18
EURUSD 115
AUDCHF 217
ETHUSD -114
HK50 108
GBPJPY -230
US500 -325
AUDJPY -157
USDCHF 382
NAS100 -56
USDCAD 65
GBPAUD 39
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 351K
XAUUSD 83K
GBPNZD 13K
AUDCAD 866
EURUSD 5.5K
AUDCHF 6.4K
ETHUSD -247K
HK50 56K
GBPJPY -8.3K
US500 -2.3K
AUDJPY -7.2K
USDCHF 3.1K
NAS100 -3.4K
USDCAD 4.3K
GBPAUD 6.2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +392.46 USD
Pire transaction: -295 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +245.03 USD
Perte consécutive maximale: -648.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 3
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 111
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.32 × 335
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 248
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
69 plus...
Aucun avis
2025.09.23 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 21:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 00:35
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 23:35
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 03:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 00:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 10:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.08 12:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 15:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 13:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.31 05:12
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 00:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.19 16:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 07:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 16:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 11:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 10:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
