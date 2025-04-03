SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MT5 Manual 02
Ting Yu Leung

MT5 Manual 02

Ting Yu Leung
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 219%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
204
Profit Trade:
112 (54.90%)
Loss Trade:
92 (45.10%)
Best Trade:
392.46 USD
Worst Trade:
-295.26 USD
Profitto lordo:
6 570.99 USD (11 688 537 pips)
Perdita lorda:
-3 714.26 USD (11 427 785 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (245.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
672.46 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
93.95%
Massimo carico di deposito:
37.90%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
3.49
Long Trade:
117 (57.35%)
Short Trade:
87 (42.65%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
14.00 USD
Profitto medio:
58.67 USD
Perdita media:
-40.37 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-648.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-648.17 USD (10)
Crescita mensile:
-11.47%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
247.89 USD
Massimale:
819.52 USD (13.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.80% (819.24 USD)
Per equità:
20.84% (371.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 69
XAUUSD 52
GBPNZD 15
AUDCAD 9
EURUSD 8
AUDCHF 8
ETHUSD 7
HK50 6
GBPJPY 6
US500 5
AUDJPY 5
USDCHF 4
NAS100 4
USDCAD 3
GBPAUD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 682
XAUUSD 1.8K
GBPNZD 286
AUDCAD 18
EURUSD 115
AUDCHF 217
ETHUSD -114
HK50 108
GBPJPY -230
US500 -325
AUDJPY -157
USDCHF 382
NAS100 -56
USDCAD 65
GBPAUD 39
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 351K
XAUUSD 83K
GBPNZD 13K
AUDCAD 866
EURUSD 5.5K
AUDCHF 6.4K
ETHUSD -247K
HK50 56K
GBPJPY -8.3K
US500 -2.3K
AUDJPY -7.2K
USDCHF 3.1K
NAS100 -3.4K
USDCAD 4.3K
GBPAUD 6.2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +392.46 USD
Worst Trade: -295 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +245.03 USD
Massima perdita consecutiva: -648.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 3
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 111
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.32 × 335
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 248
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
69 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 21:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 00:35
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 23:35
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 03:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 00:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 10:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.08 12:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 15:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 13:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.31 05:12
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 00:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.19 16:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 07:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 16:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 11:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 10:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.