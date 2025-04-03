- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
204
Profit Trade:
112 (54.90%)
Loss Trade:
92 (45.10%)
Best Trade:
392.46 USD
Worst Trade:
-295.26 USD
Profitto lordo:
6 570.99 USD (11 688 537 pips)
Perdita lorda:
-3 714.26 USD (11 427 785 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (245.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
672.46 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
93.95%
Massimo carico di deposito:
37.90%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
3.49
Long Trade:
117 (57.35%)
Short Trade:
87 (42.65%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
14.00 USD
Profitto medio:
58.67 USD
Perdita media:
-40.37 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-648.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-648.17 USD (10)
Crescita mensile:
-11.47%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
247.89 USD
Massimale:
819.52 USD (13.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.80% (819.24 USD)
Per equità:
20.84% (371.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|69
|XAUUSD
|52
|GBPNZD
|15
|AUDCAD
|9
|EURUSD
|8
|AUDCHF
|8
|ETHUSD
|7
|HK50
|6
|GBPJPY
|6
|US500
|5
|AUDJPY
|5
|USDCHF
|4
|NAS100
|4
|USDCAD
|3
|GBPAUD
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|682
|XAUUSD
|1.8K
|GBPNZD
|286
|AUDCAD
|18
|EURUSD
|115
|AUDCHF
|217
|ETHUSD
|-114
|HK50
|108
|GBPJPY
|-230
|US500
|-325
|AUDJPY
|-157
|USDCHF
|382
|NAS100
|-56
|USDCAD
|65
|GBPAUD
|39
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|351K
|XAUUSD
|83K
|GBPNZD
|13K
|AUDCAD
|866
|EURUSD
|5.5K
|AUDCHF
|6.4K
|ETHUSD
|-247K
|HK50
|56K
|GBPJPY
|-8.3K
|US500
|-2.3K
|AUDJPY
|-7.2K
|USDCHF
|3.1K
|NAS100
|-3.4K
|USDCAD
|4.3K
|GBPAUD
|6.2K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +392.46 USD
Worst Trade: -295 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +245.03 USD
Massima perdita consecutiva: -648.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 3
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.20 × 111
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 335
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 248
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
