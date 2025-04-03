SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Lebaoshou
Xin Le Li

Lebaoshou

Xin Le Li
0 inceleme
87 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -48%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 039
Kârla kapanan işlemler:
905 (87.10%)
Zararla kapanan işlemler:
134 (12.90%)
En iyi işlem:
46.94 USD
En kötü işlem:
-215.04 USD
Brüt kâr:
2 076.37 USD (513 838 pips)
Brüt zarar:
-1 871.94 USD (227 170 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
306 (219.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
232.45 USD (30)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
91.84%
Maks. mevduat yükü:
149.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.43
Alış işlemleri:
637 (61.31%)
Satış işlemleri:
402 (38.69%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
2.29 USD
Ortalama zarar:
-13.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-34.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-215.04 USD (1)
Aylık büyüme:
-75.68%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
116.60 USD
Maksimum:
479.67 USD (56.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
97.04% (449.54 USD)
Varlığa göre:
72.20% (264.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 798
XAUUSD 196
ETHUSD 20
BTCUSD 12
XAGUSD 9
GBPUSD 1
GBPJPY 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -87
XAUUSD 284
ETHUSD 11
BTCUSD 6
XAGUSD 6
GBPUSD 1
GBPJPY -6
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -17K
XAUUSD 32K
ETHUSD 107K
BTCUSD 56K
XAGUSD 931
GBPUSD 90
GBPJPY -862
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.94 USD
En kötü işlem: -215 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +219.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 661
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 10
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 101
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5653
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 7076
133 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 09:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 588 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 00:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 23:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 14:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 587 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 06:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 06:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 06:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 09:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 08:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 06:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 05:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
