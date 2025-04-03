- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 039
Kârla kapanan işlemler:
905 (87.10%)
Zararla kapanan işlemler:
134 (12.90%)
En iyi işlem:
46.94 USD
En kötü işlem:
-215.04 USD
Brüt kâr:
2 076.37 USD (513 838 pips)
Brüt zarar:
-1 871.94 USD (227 170 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
306 (219.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
232.45 USD (30)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
91.84%
Maks. mevduat yükü:
149.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.43
Alış işlemleri:
637 (61.31%)
Satış işlemleri:
402 (38.69%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
2.29 USD
Ortalama zarar:
-13.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-34.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-215.04 USD (1)
Aylık büyüme:
-75.68%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
116.60 USD
Maksimum:
479.67 USD (56.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
97.04% (449.54 USD)
Varlığa göre:
72.20% (264.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|798
|XAUUSD
|196
|ETHUSD
|20
|BTCUSD
|12
|XAGUSD
|9
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-87
|XAUUSD
|284
|ETHUSD
|11
|BTCUSD
|6
|XAGUSD
|6
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|-6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-17K
|XAUUSD
|32K
|ETHUSD
|107K
|BTCUSD
|56K
|XAGUSD
|931
|GBPUSD
|90
|GBPJPY
|-862
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +46.94 USD
En kötü işlem: -215 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +219.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 661
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 10
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 101
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5653
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 7076
执行另一个交易策略的信号
İnceleme yok