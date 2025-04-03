SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Lebaoshou
Xin Le Li

Lebaoshou

Xin Le Li
0 avis
87 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 -48%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 039
Bénéfice trades:
905 (87.10%)
Perte trades:
134 (12.90%)
Meilleure transaction:
46.94 USD
Pire transaction:
-215.04 USD
Bénéfice brut:
2 076.37 USD (513 838 pips)
Perte brute:
-1 871.94 USD (227 170 pips)
Gains consécutifs maximales:
306 (219.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
232.45 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
91.84%
Charge de dépôt maximale:
149.65%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.43
Longs trades:
637 (61.31%)
Courts trades:
402 (38.69%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.20 USD
Bénéfice moyen:
2.29 USD
Perte moyenne:
-13.97 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-34.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-215.04 USD (1)
Croissance mensuelle:
-75.68%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
116.60 USD
Maximal:
479.67 USD (56.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
97.04% (449.54 USD)
Par fonds propres:
72.20% (264.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 798
XAUUSD 196
ETHUSD 20
BTCUSD 12
XAGUSD 9
GBPUSD 1
GBPJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -87
XAUUSD 284
ETHUSD 11
BTCUSD 6
XAGUSD 6
GBPUSD 1
GBPJPY -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -17K
XAUUSD 32K
ETHUSD 107K
BTCUSD 56K
XAGUSD 931
GBPUSD 90
GBPJPY -862
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +46.94 USD
Pire transaction: -215 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +219.92 USD
Perte consécutive maximale: -34.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 656
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 10
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 101
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5653
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 7076
133 plus...
执行另一个交易策略的信号
2025.09.24 09:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 588 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 00:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 23:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 14:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 587 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 06:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 06:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 06:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 09:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 08:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 06:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 05:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
