- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 039
Profit Trade:
905 (87.10%)
Loss Trade:
134 (12.90%)
Best Trade:
46.94 USD
Worst Trade:
-215.04 USD
Profitto lordo:
2 076.37 USD (513 838 pips)
Perdita lorda:
-1 871.94 USD (227 170 pips)
Vincite massime consecutive:
306 (219.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
232.45 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
91.84%
Massimo carico di deposito:
149.65%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.43
Long Trade:
637 (61.31%)
Short Trade:
402 (38.69%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
2.29 USD
Perdita media:
-13.97 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-34.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-215.04 USD (1)
Crescita mensile:
-75.68%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
116.60 USD
Massimale:
479.67 USD (56.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.04% (449.54 USD)
Per equità:
72.20% (264.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|798
|XAUUSD
|196
|ETHUSD
|20
|BTCUSD
|12
|XAGUSD
|9
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-87
|XAUUSD
|284
|ETHUSD
|11
|BTCUSD
|6
|XAGUSD
|6
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|-6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-17K
|XAUUSD
|32K
|ETHUSD
|107K
|BTCUSD
|56K
|XAGUSD
|931
|GBPUSD
|90
|GBPJPY
|-862
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.94 USD
Worst Trade: -215 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +219.92 USD
Massima perdita consecutiva: -34.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
itexsys-Platform
|0.00 × 2
DooGroup-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 661
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 10
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 101
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5653
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 7076
