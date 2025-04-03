SegnaliSezioni
Xin Le Li

Lebaoshou

Xin Le Li
0 recensioni
87 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -48%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 039
Profit Trade:
905 (87.10%)
Loss Trade:
134 (12.90%)
Best Trade:
46.94 USD
Worst Trade:
-215.04 USD
Profitto lordo:
2 076.37 USD (513 838 pips)
Perdita lorda:
-1 871.94 USD (227 170 pips)
Vincite massime consecutive:
306 (219.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
232.45 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
91.84%
Massimo carico di deposito:
149.65%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.43
Long Trade:
637 (61.31%)
Short Trade:
402 (38.69%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
2.29 USD
Perdita media:
-13.97 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-34.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-215.04 USD (1)
Crescita mensile:
-75.68%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
116.60 USD
Massimale:
479.67 USD (56.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.04% (449.54 USD)
Per equità:
72.20% (264.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 798
XAUUSD 196
ETHUSD 20
BTCUSD 12
XAGUSD 9
GBPUSD 1
GBPJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -87
XAUUSD 284
ETHUSD 11
BTCUSD 6
XAGUSD 6
GBPUSD 1
GBPJPY -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -17K
XAUUSD 32K
ETHUSD 107K
BTCUSD 56K
XAGUSD 931
GBPUSD 90
GBPJPY -862
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.94 USD
Worst Trade: -215 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +219.92 USD
Massima perdita consecutiva: -34.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 661
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 10
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 101
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5653
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 7076
133 più
执行另一个交易策略的信号
Non ci sono recensioni
2025.09.24 09:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 588 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 00:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 23:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 14:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 587 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 06:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 06:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 06:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 09:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 08:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 06:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 05:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
