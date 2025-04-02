- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
474
Kârla kapanan işlemler:
260 (54.85%)
Zararla kapanan işlemler:
214 (45.15%)
En iyi işlem:
1 864.70 USD
En kötü işlem:
-841.53 USD
Brüt kâr:
22 833.27 USD (4 374 246 pips)
Brüt zarar:
-21 140.31 USD (5 028 841 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (1 172.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 864.70 USD (1)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
55.62%
Maks. mevduat yükü:
83.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
314 (66.24%)
Satış işlemleri:
160 (33.76%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
3.57 USD
Ortalama kâr:
87.82 USD
Ortalama zarar:
-98.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 072.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 728.63 USD (4)
Aylık büyüme:
5.96%
Yıllık tahmin:
72.27%
Algo alım-satım:
47%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 767.47 USD
Maksimum:
3 806.52 USD (42.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.25% (2 767.28 USD)
Varlığa göre:
39.07% (1 612.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|209
|BTCUSD
|74
|GBPUSD
|52
|XAUUSD
|37
|USDJPY
|34
|HK50
|19
|ETHUSD
|16
|USDCNH
|13
|SOLUSD
|4
|GBPJPY
|3
|USDCAD
|3
|UST30Y_Z4
|2
|OJ_U5
|2
|XAGUSD
|2
|UST30Y_Z5
|2
|US500
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|6.4K
|BTCUSD
|-3.2K
|GBPUSD
|-1.1K
|XAUUSD
|237
|USDJPY
|-506
|HK50
|-131
|ETHUSD
|2.3K
|USDCNH
|-17
|SOLUSD
|-499
|GBPJPY
|-146
|USDCAD
|-18
|UST30Y_Z4
|-983
|OJ_U5
|-433
|XAGUSD
|-4
|UST30Y_Z5
|-82
|US500
|-152
|NZDUSD
|76
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|13K
|BTCUSD
|-486K
|GBPUSD
|-179
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|-2.2K
|HK50
|140K
|ETHUSD
|76K
|USDCNH
|-554
|SOLUSD
|-401K
|GBPJPY
|-565
|USDCAD
|-155
|UST30Y_Z4
|-981
|OJ_U5
|-2.2K
|XAGUSD
|-64
|UST30Y_Z5
|-40
|US500
|-3.1K
|NZDUSD
|392
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 864.70 USD
En kötü işlem: -842 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 172.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 072.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 14
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.27 × 11
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 75
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.55 × 33
|
itexsys-Platform
|0.57 × 7
|
OxSecurities-Live
|0.60 × 5
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.36 × 13798
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsSC-MT5
|1.88 × 369
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
EU scapling
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
33%
0
0
USD
USD
6.8K
USD
USD
51
47%
474
54%
56%
1.08
3.57
USD
USD
54%
1:200