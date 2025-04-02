SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EURUSD SCAPLING
Hon Lam Wong

EURUSD SCAPLING

Hon Lam Wong
0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 33%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
474
Kârla kapanan işlemler:
260 (54.85%)
Zararla kapanan işlemler:
214 (45.15%)
En iyi işlem:
1 864.70 USD
En kötü işlem:
-841.53 USD
Brüt kâr:
22 833.27 USD (4 374 246 pips)
Brüt zarar:
-21 140.31 USD (5 028 841 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (1 172.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 864.70 USD (1)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
55.62%
Maks. mevduat yükü:
83.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
314 (66.24%)
Satış işlemleri:
160 (33.76%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
3.57 USD
Ortalama kâr:
87.82 USD
Ortalama zarar:
-98.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 072.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 728.63 USD (4)
Aylık büyüme:
5.96%
Yıllık tahmin:
72.27%
Algo alım-satım:
47%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 767.47 USD
Maksimum:
3 806.52 USD (42.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.25% (2 767.28 USD)
Varlığa göre:
39.07% (1 612.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 209
BTCUSD 74
GBPUSD 52
XAUUSD 37
USDJPY 34
HK50 19
ETHUSD 16
USDCNH 13
SOLUSD 4
GBPJPY 3
USDCAD 3
UST30Y_Z4 2
OJ_U5 2
XAGUSD 2
UST30Y_Z5 2
US500 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 6.4K
BTCUSD -3.2K
GBPUSD -1.1K
XAUUSD 237
USDJPY -506
HK50 -131
ETHUSD 2.3K
USDCNH -17
SOLUSD -499
GBPJPY -146
USDCAD -18
UST30Y_Z4 -983
OJ_U5 -433
XAGUSD -4
UST30Y_Z5 -82
US500 -152
NZDUSD 76
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 13K
BTCUSD -486K
GBPUSD -179
XAUUSD 12K
USDJPY -2.2K
HK50 140K
ETHUSD 76K
USDCNH -554
SOLUSD -401K
GBPJPY -565
USDCAD -155
UST30Y_Z4 -981
OJ_U5 -2.2K
XAGUSD -64
UST30Y_Z5 -40
US500 -3.1K
NZDUSD 392
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 864.70 USD
En kötü işlem: -842 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 172.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 072.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Opogroup-Server1
0.00 × 14
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.27 × 11
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
itexsys-Platform
0.57 × 7
OxSecurities-Live
0.60 × 5
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.36 × 13798
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.88 × 369
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
84 daha fazla...
EU scapling 
İnceleme yok
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 03:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 16:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 18:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 01:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 13:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 06:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 00:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 19:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 07:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 217 days of the signal's entire lifetime.
