Signaux / MetaTrader 5 / EURUSD SCAPLING
Hon Lam Wong

EURUSD SCAPLING

Hon Lam Wong
0 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 33%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
474
Bénéfice trades:
260 (54.85%)
Perte trades:
214 (45.15%)
Meilleure transaction:
1 864.70 USD
Pire transaction:
-841.53 USD
Bénéfice brut:
22 833.27 USD (4 374 246 pips)
Perte brute:
-21 140.31 USD (5 028 841 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (1 172.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 864.70 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
55.62%
Charge de dépôt maximale:
83.45%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.44
Longs trades:
314 (66.24%)
Courts trades:
160 (33.76%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
3.57 USD
Bénéfice moyen:
87.82 USD
Perte moyenne:
-98.79 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-1 072.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 728.63 USD (4)
Croissance mensuelle:
5.96%
Prévision annuelle:
72.27%
Algo trading:
47%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 767.47 USD
Maximal:
3 806.52 USD (42.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.25% (2 767.28 USD)
Par fonds propres:
39.07% (1 612.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 209
BTCUSD 74
GBPUSD 52
XAUUSD 37
USDJPY 34
HK50 19
ETHUSD 16
USDCNH 13
SOLUSD 4
GBPJPY 3
USDCAD 3
UST30Y_Z4 2
OJ_U5 2
XAGUSD 2
UST30Y_Z5 2
US500 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 6.4K
BTCUSD -3.2K
GBPUSD -1.1K
XAUUSD 237
USDJPY -506
HK50 -131
ETHUSD 2.3K
USDCNH -17
SOLUSD -499
GBPJPY -146
USDCAD -18
UST30Y_Z4 -983
OJ_U5 -433
XAGUSD -4
UST30Y_Z5 -82
US500 -152
NZDUSD 76
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 13K
BTCUSD -486K
GBPUSD -179
XAUUSD 12K
USDJPY -2.2K
HK50 140K
ETHUSD 76K
USDCNH -554
SOLUSD -401K
GBPJPY -565
USDCAD -155
UST30Y_Z4 -981
OJ_U5 -2.2K
XAGUSD -64
UST30Y_Z5 -40
US500 -3.1K
NZDUSD 392
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 864.70 USD
Pire transaction: -842 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 172.71 USD
Perte consécutive maximale: -1 072.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Opogroup-Server1
0.00 × 14
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.27 × 11
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
itexsys-Platform
0.57 × 7
OxSecurities-Live
0.60 × 5
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.36 × 13798
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.88 × 369
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
84 plus...
EU scapling 
Aucun avis
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 03:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 16:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 18:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 01:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 13:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 06:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 00:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 19:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 07:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 217 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EURUSD SCAPLING
30 USD par mois
33%
0
0
USD
6.8K
USD
51
47%
474
54%
56%
1.08
3.57
USD
54%
1:200
