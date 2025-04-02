SegnaliSezioni
Hon Lam Wong

EURUSD SCAPLING

Hon Lam Wong
0 recensioni
Affidabilità
51 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 33%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
474
Profit Trade:
260 (54.85%)
Loss Trade:
214 (45.15%)
Best Trade:
1 864.70 USD
Worst Trade:
-841.53 USD
Profitto lordo:
22 833.27 USD (4 374 246 pips)
Perdita lorda:
-21 140.31 USD (5 028 841 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (1 172.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 864.70 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
55.62%
Massimo carico di deposito:
83.45%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
314 (66.24%)
Short Trade:
160 (33.76%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
3.57 USD
Profitto medio:
87.82 USD
Perdita media:
-98.79 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 072.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 728.63 USD (4)
Crescita mensile:
5.96%
Previsione annuale:
72.27%
Algo trading:
47%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 767.47 USD
Massimale:
3 806.52 USD (42.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.25% (2 767.28 USD)
Per equità:
39.07% (1 612.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 209
BTCUSD 74
GBPUSD 52
XAUUSD 37
USDJPY 34
HK50 19
ETHUSD 16
USDCNH 13
SOLUSD 4
GBPJPY 3
USDCAD 3
UST30Y_Z4 2
OJ_U5 2
XAGUSD 2
UST30Y_Z5 2
US500 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 6.4K
BTCUSD -3.2K
GBPUSD -1.1K
XAUUSD 237
USDJPY -506
HK50 -131
ETHUSD 2.3K
USDCNH -17
SOLUSD -499
GBPJPY -146
USDCAD -18
UST30Y_Z4 -983
OJ_U5 -433
XAGUSD -4
UST30Y_Z5 -82
US500 -152
NZDUSD 76
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 13K
BTCUSD -486K
GBPUSD -179
XAUUSD 12K
USDJPY -2.2K
HK50 140K
ETHUSD 76K
USDCNH -554
SOLUSD -401K
GBPJPY -565
USDCAD -155
UST30Y_Z4 -981
OJ_U5 -2.2K
XAGUSD -64
UST30Y_Z5 -40
US500 -3.1K
NZDUSD 392
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 864.70 USD
Worst Trade: -842 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 172.71 USD
Massima perdita consecutiva: -1 072.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Opogroup-Server1
0.00 × 14
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.27 × 11
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
itexsys-Platform
0.57 × 7
OxSecurities-Live
0.60 × 5
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.36 × 13798
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.88 × 369
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
84 più
EU scapling 
Non ci sono recensioni
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 03:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 16:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 18:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 01:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 13:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 06:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 00:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 19:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 07:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 217 days of the signal's entire lifetime.
