- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
474
Profit Trade:
260 (54.85%)
Loss Trade:
214 (45.15%)
Best Trade:
1 864.70 USD
Worst Trade:
-841.53 USD
Profitto lordo:
22 833.27 USD (4 374 246 pips)
Perdita lorda:
-21 140.31 USD (5 028 841 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (1 172.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 864.70 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
55.62%
Massimo carico di deposito:
83.45%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
314 (66.24%)
Short Trade:
160 (33.76%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
3.57 USD
Profitto medio:
87.82 USD
Perdita media:
-98.79 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 072.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 728.63 USD (4)
Crescita mensile:
5.96%
Previsione annuale:
72.27%
Algo trading:
47%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 767.47 USD
Massimale:
3 806.52 USD (42.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.25% (2 767.28 USD)
Per equità:
39.07% (1 612.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|209
|BTCUSD
|74
|GBPUSD
|52
|XAUUSD
|37
|USDJPY
|34
|HK50
|19
|ETHUSD
|16
|USDCNH
|13
|SOLUSD
|4
|GBPJPY
|3
|USDCAD
|3
|UST30Y_Z4
|2
|OJ_U5
|2
|XAGUSD
|2
|UST30Y_Z5
|2
|US500
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|6.4K
|BTCUSD
|-3.2K
|GBPUSD
|-1.1K
|XAUUSD
|237
|USDJPY
|-506
|HK50
|-131
|ETHUSD
|2.3K
|USDCNH
|-17
|SOLUSD
|-499
|GBPJPY
|-146
|USDCAD
|-18
|UST30Y_Z4
|-983
|OJ_U5
|-433
|XAGUSD
|-4
|UST30Y_Z5
|-82
|US500
|-152
|NZDUSD
|76
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|13K
|BTCUSD
|-486K
|GBPUSD
|-179
|XAUUSD
|12K
|USDJPY
|-2.2K
|HK50
|140K
|ETHUSD
|76K
|USDCNH
|-554
|SOLUSD
|-401K
|GBPJPY
|-565
|USDCAD
|-155
|UST30Y_Z4
|-981
|OJ_U5
|-2.2K
|XAGUSD
|-64
|UST30Y_Z5
|-40
|US500
|-3.1K
|NZDUSD
|392
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 864.70 USD
Worst Trade: -842 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 172.71 USD
Massima perdita consecutiva: -1 072.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 14
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.27 × 11
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 75
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.55 × 33
|
itexsys-Platform
|0.57 × 7
|
OxSecurities-Live
|0.60 × 5
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.36 × 13798
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsSC-MT5
|1.88 × 369
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
EU scapling
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
33%
0
0
USD
USD
6.8K
USD
USD
51
47%
474
54%
56%
1.08
3.57
USD
USD
54%
1:200