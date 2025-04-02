- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
701
Kârla kapanan işlemler:
445 (63.48%)
Zararla kapanan işlemler:
256 (36.52%)
En iyi işlem:
649.54 EUR
En kötü işlem:
-2 506.19 EUR
Brüt kâr:
30 695.64 EUR (561 939 pips)
Brüt zarar:
-38 347.22 EUR (491 863 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (1 682.35 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 917.77 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
93.23%
Maks. mevduat yükü:
196.62%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.70
Alış işlemleri:
490 (69.90%)
Satış işlemleri:
211 (30.10%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-10.92 EUR
Ortalama kâr:
68.98 EUR
Ortalama zarar:
-149.79 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-3 518.35 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 518.35 EUR (13)
Aylık büyüme:
-19.23%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 015.01 EUR
Maksimum:
10 890.42 EUR (149.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.04% (10 890.42 EUR)
Varlığa göre:
90.33% (7 608.14 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAU_USD
|688
|EURUSD
|10
|BTCUSD
|3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAU_USD
|-8.8K
|EURUSD
|-6
|BTCUSD
|36
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAU_USD
|-104K
|EURUSD
|-68
|BTCUSD
|174K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +649.54 EUR
En kötü işlem: -2 506 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +1 682.35 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3 518.35 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BenchMark-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
