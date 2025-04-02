- Crescita
Trade:
701
Profit Trade:
445 (63.48%)
Loss Trade:
256 (36.52%)
Best Trade:
649.54 EUR
Worst Trade:
-2 506.19 EUR
Profitto lordo:
30 695.64 EUR (561 939 pips)
Perdita lorda:
-38 347.22 EUR (491 863 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (1 682.35 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 917.77 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
93.23%
Massimo carico di deposito:
196.62%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
490 (69.90%)
Short Trade:
211 (30.10%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-10.92 EUR
Profitto medio:
68.98 EUR
Perdita media:
-149.79 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-3 518.35 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 518.35 EUR (13)
Crescita mensile:
-19.23%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 015.01 EUR
Massimale:
10 890.42 EUR (149.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.04% (10 890.42 EUR)
Per equità:
90.33% (7 608.14 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAU_USD
|688
|EURUSD
|10
|BTCUSD
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAU_USD
|-8.8K
|EURUSD
|-6
|BTCUSD
|36
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAU_USD
|-104K
|EURUSD
|-68
|BTCUSD
|174K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +649.54 EUR
Worst Trade: -2 506 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +1 682.35 EUR
Massima perdita consecutiva: -3 518.35 EUR
