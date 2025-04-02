SegnaliSezioni
Vasko Litchev Manov

Vasko Manov

Vasko Litchev Manov
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -50%
BenchMark-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
701
Profit Trade:
445 (63.48%)
Loss Trade:
256 (36.52%)
Best Trade:
649.54 EUR
Worst Trade:
-2 506.19 EUR
Profitto lordo:
30 695.64 EUR (561 939 pips)
Perdita lorda:
-38 347.22 EUR (491 863 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (1 682.35 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 917.77 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
93.23%
Massimo carico di deposito:
196.62%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
490 (69.90%)
Short Trade:
211 (30.10%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-10.92 EUR
Profitto medio:
68.98 EUR
Perdita media:
-149.79 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-3 518.35 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 518.35 EUR (13)
Crescita mensile:
-19.23%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 015.01 EUR
Massimale:
10 890.42 EUR (149.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.04% (10 890.42 EUR)
Per equità:
90.33% (7 608.14 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAU_USD 688
EURUSD 10
BTCUSD 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAU_USD -8.8K
EURUSD -6
BTCUSD 36
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAU_USD -104K
EURUSD -68
BTCUSD 174K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +649.54 EUR
Worst Trade: -2 506 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +1 682.35 EUR
Massima perdita consecutiva: -3 518.35 EUR

2025.09.29 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 07:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 18:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 16:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 00:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 01:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 14:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 08:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 07:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 01:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 00:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 15:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
