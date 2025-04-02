SignauxSections
Vasko Litchev Manov

Vasko Manov

Vasko Litchev Manov
0 avis
27 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -50%
BenchMark-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
701
Bénéfice trades:
445 (63.48%)
Perte trades:
256 (36.52%)
Meilleure transaction:
649.54 EUR
Pire transaction:
-2 506.19 EUR
Bénéfice brut:
30 695.64 EUR (561 939 pips)
Perte brute:
-38 347.22 EUR (491 863 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (1 682.35 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 917.77 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
93.23%
Charge de dépôt maximale:
196.62%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.70
Longs trades:
490 (69.90%)
Courts trades:
211 (30.10%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-10.92 EUR
Bénéfice moyen:
68.98 EUR
Perte moyenne:
-149.79 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-3 518.35 EUR)
Perte consécutive maximale:
-3 518.35 EUR (13)
Croissance mensuelle:
-19.23%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 015.01 EUR
Maximal:
10 890.42 EUR (149.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.04% (10 890.42 EUR)
Par fonds propres:
90.33% (7 608.14 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAU_USD 688
EURUSD 10
BTCUSD 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAU_USD -8.8K
EURUSD -6
BTCUSD 36
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAU_USD -104K
EURUSD -68
BTCUSD 174K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +649.54 EUR
Pire transaction: -2 506 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +1 682.35 EUR
Perte consécutive maximale: -3 518.35 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BenchMark-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.29 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 07:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 18:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 16:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 00:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 01:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 14:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 08:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 07:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 01:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 00:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 15:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
