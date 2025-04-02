SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FxPro 40
Dmitrii Urakov

FxPro 40

Dmitrii Urakov
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
FxPro.com-Real08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
256
Kârla kapanan işlemler:
179 (69.92%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (30.08%)
En iyi işlem:
17.45 USD
En kötü işlem:
-19.80 USD
Brüt kâr:
425.34 USD (47 882 pips)
Brüt zarar:
-216.30 USD (21 102 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (48.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.01 USD (10)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
62.81%
Maks. mevduat yükü:
4.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.67
Alış işlemleri:
78 (30.47%)
Satış işlemleri:
178 (69.53%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
2.38 USD
Ortalama zarar:
-2.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-9.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.85 USD (2)
Aylık büyüme:
3.63%
Yıllık tahmin:
44.05%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.47 USD
Maksimum:
36.85 USD (3.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.21% (33.55 USD)
Varlığa göre:
20.33% (240.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 106
EURNZD 77
AUDNZD 39
EURGBP 18
NZDCAD 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 71
EURNZD 72
AUDNZD 14
EURGBP 39
NZDCAD 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 10K
EURNZD 9.8K
AUDNZD 2.8K
EURGBP 2.4K
NZDCAD 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.45 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +48.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxPro.com-Real08
0.57 × 7
Exness-Real29
3.00 × 2
FxPro.com-Real01
9.65 × 20
FBS-Real-12
10.24 × 38
ATFXGM9-Live
12.57 × 30
İnceleme yok
2025.05.28 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 06:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 15:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.02 08:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.