Alexandre Paula Santos

EBC3927

Alexandre Paula Santos
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 34%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
406
Kârla kapanan işlemler:
321 (79.06%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (20.94%)
En iyi işlem:
25.47 USD
En kötü işlem:
-20.05 USD
Brüt kâr:
528.33 USD (54 775 pips)
Brüt zarar:
-258.38 USD (24 508 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (26.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.61 USD (7)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
91.99%
Maks. mevduat yükü:
2.91%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.74
Alış işlemleri:
211 (51.97%)
Satış işlemleri:
195 (48.03%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
1.65 USD
Ortalama zarar:
-3.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-34.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.87 USD (3)
Aylık büyüme:
2.70%
Yıllık tahmin:
32.74%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
34.87 USD (9.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.17% (34.87 USD)
Varlığa göre:
27.54% (442.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.s 172
NZDCAD.s 160
AUDNZD.s 74
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.s 124
NZDCAD.s 104
AUDNZD.s 42
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.s 13K
NZDCAD.s 11K
AUDNZD.s 6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.47 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +26.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 17:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 07:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 07:04
No swaps are charged
2025.05.09 07:04
No swaps are charged
2025.05.06 21:11
No swaps are charged on the signal account
2025.05.01 21:42
No swaps are charged
2025.05.01 21:42
No swaps are charged
2025.04.30 21:24
No swaps are charged on the signal account
2025.04.21 07:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.17 21:52
No swaps are charged
2025.04.17 21:52
No swaps are charged
2025.04.16 21:42
No swaps are charged on the signal account
2025.03.31 18:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EBC3927
Ayda 30 USD
34%
0
0
USD
926
USD
33
98%
406
79%
92%
2.04
0.66
USD
28%
1:500
