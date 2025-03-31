- Büyüme
İşlemler:
210
Kârla kapanan işlemler:
141 (67.14%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (32.86%)
En iyi işlem:
1 054.03 UST
En kötü işlem:
-674.56 UST
Brüt kâr:
10 456.31 UST (151 483 pips)
Brüt zarar:
-9 065.82 UST (78 136 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (1 051.63 UST)
Maksimum ardışık kâr:
1 055.08 UST (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
73.62%
Maks. mevduat yükü:
21.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.77
Alış işlemleri:
136 (64.76%)
Satış işlemleri:
74 (35.24%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
6.62 UST
Ortalama kâr:
74.16 UST
Ortalama zarar:
-131.39 UST
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-959.25 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-1 392.96 UST (3)
Aylık büyüme:
0.87%
Yıllık tahmin:
10.53%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 UST
Maksimum:
1 807.04 UST (79.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.69% (1 804.04 UST)
Varlığa göre:
58.45% (180.39 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|210
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 054.03 UST
En kötü işlem: -675 UST
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 051.63 UST
Maksimum ardışık zarar: -959.25 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 250 USD
210%
0
0
USD
USD
4.5K
UST
UST
26
7%
210
67%
74%
1.15
6.62
UST
UST
58%
1:500