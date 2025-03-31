SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Merk2004
VIACHESLAV MERKULOV

Merk2004

VIACHESLAV MERKULOV
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 250 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 210%
Bybit-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
210
Kârla kapanan işlemler:
141 (67.14%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (32.86%)
En iyi işlem:
1 054.03 UST
En kötü işlem:
-674.56 UST
Brüt kâr:
10 456.31 UST (151 483 pips)
Brüt zarar:
-9 065.82 UST (78 136 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (1 051.63 UST)
Maksimum ardışık kâr:
1 055.08 UST (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
73.62%
Maks. mevduat yükü:
21.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.77
Alış işlemleri:
136 (64.76%)
Satış işlemleri:
74 (35.24%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
6.62 UST
Ortalama kâr:
74.16 UST
Ortalama zarar:
-131.39 UST
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-959.25 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-1 392.96 UST (3)
Aylık büyüme:
0.87%
Yıllık tahmin:
10.53%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 UST
Maksimum:
1 807.04 UST (79.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.69% (1 804.04 UST)
Varlığa göre:
58.45% (180.39 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 210
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 73K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 054.03 UST
En kötü işlem: -675 UST
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 051.63 UST
Maksimum ardışık zarar: -959.25 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 02:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 02:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 02:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 05:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 04:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 19:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 15:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 13:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 20:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Merk2004
Ayda 250 USD
210%
0
0
USD
4.5K
UST
26
7%
210
67%
74%
1.15
6.62
UST
58%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.