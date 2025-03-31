SegnaliSezioni
VIACHESLAV MERKULOV

Merk2004

VIACHESLAV MERKULOV
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 250 USD al mese
crescita dal 2025 210%
Bybit-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
210
Profit Trade:
141 (67.14%)
Loss Trade:
69 (32.86%)
Best Trade:
1 054.03 UST
Worst Trade:
-674.56 UST
Profitto lordo:
10 456.31 UST (151 483 pips)
Perdita lorda:
-9 065.82 UST (78 136 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (1 051.63 UST)
Massimo profitto consecutivo:
1 055.08 UST (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
73.62%
Massimo carico di deposito:
21.91%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
0.77
Long Trade:
136 (64.76%)
Short Trade:
74 (35.24%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
6.62 UST
Profitto medio:
74.16 UST
Perdita media:
-131.39 UST
Massime perdite consecutive:
5 (-959.25 UST)
Massima perdita consecutiva:
-1 392.96 UST (3)
Crescita mensile:
0.87%
Previsione annuale:
10.53%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 UST
Massimale:
1 807.04 UST (79.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.69% (1 804.04 UST)
Per equità:
58.45% (180.39 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 210
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 73K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 054.03 UST
Worst Trade: -675 UST
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 051.63 UST
Massima perdita consecutiva: -959.25 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 02:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 02:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 02:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 05:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 04:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 19:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 15:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 13:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 20:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
