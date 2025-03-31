SignauxSections
VIACHESLAV MERKULOV

Merk2004

VIACHESLAV MERKULOV
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 250 USD par mois
croissance depuis 2025 210%
Bybit-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
210
Bénéfice trades:
141 (67.14%)
Perte trades:
69 (32.86%)
Meilleure transaction:
1 054.03 UST
Pire transaction:
-674.56 UST
Bénéfice brut:
10 456.31 UST (151 483 pips)
Perte brute:
-9 065.82 UST (78 136 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (1 051.63 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
1 055.08 UST (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
73.62%
Charge de dépôt maximale:
21.91%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
0.77
Longs trades:
136 (64.76%)
Courts trades:
74 (35.24%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
6.62 UST
Bénéfice moyen:
74.16 UST
Perte moyenne:
-131.39 UST
Pertes consécutives maximales:
5 (-959.25 UST)
Perte consécutive maximale:
-1 392.96 UST (3)
Croissance mensuelle:
0.87%
Prévision annuelle:
10.53%
Algo trading:
7%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 UST
Maximal:
1 807.04 UST (79.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.69% (1 804.04 UST)
Par fonds propres:
58.45% (180.39 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 210
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 73K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 054.03 UST
Pire transaction: -675 UST
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 051.63 UST
Perte consécutive maximale: -959.25 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

