Erik Jonas Fredin

Apexia Trading

Erik Jonas Fredin
0 inceleme
Güvenilirlik
97 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 3%
ICMarketsEU-Live28
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
223
Kârla kapanan işlemler:
96 (43.04%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (56.95%)
En iyi işlem:
234.40 USD
En kötü işlem:
-143.35 USD
Brüt kâr:
6 717.39 USD (372 180 pips)
Brüt zarar:
-6 603.29 USD (222 025 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (176.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
445.00 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
4.54%
Maks. mevduat yükü:
51.49%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
98 (43.95%)
Satış işlemleri:
125 (56.05%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
69.97 USD
Ortalama zarar:
-51.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-455.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-538.70 USD (6)
Aylık büyüme:
-1.98%
Yıllık tahmin:
-24.02%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
79.67 USD
Maksimum:
758.80 USD (7.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.71% (758.00 USD)
Varlığa göre:
0.41% (82.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC 167
US500 43
EURUSD 8
Sbean_K5.a 3
Sugar_H5.a 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC 1K
US500 -699
EURUSD -5
Sbean_K5.a -61
Sugar_H5.a -140
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC 160K
US500 -8.5K
EURUSD -207
Sbean_K5.a -1.5K
Sugar_H5.a -69
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +234.40 USD
En kötü işlem: -143 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +176.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -455.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-Live28" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Daytrading signal with ICT Conceps.
İnceleme yok
2025.09.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 16:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 16:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
