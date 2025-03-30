SegnaliSezioni
Erik Jonas Fredin

Apexia Trading

Erik Jonas Fredin
0 recensioni
Affidabilità
97 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 3%
ICMarketsEU-Live28
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
223
Profit Trade:
96 (43.04%)
Loss Trade:
127 (56.95%)
Best Trade:
234.40 USD
Worst Trade:
-143.35 USD
Profitto lordo:
6 717.39 USD (372 180 pips)
Perdita lorda:
-6 603.29 USD (222 025 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (176.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
445.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
4.54%
Massimo carico di deposito:
51.49%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
98 (43.95%)
Short Trade:
125 (56.05%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
69.97 USD
Perdita media:
-51.99 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-455.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-538.70 USD (6)
Crescita mensile:
-1.98%
Previsione annuale:
-24.02%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
79.67 USD
Massimale:
758.80 USD (7.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.71% (758.00 USD)
Per equità:
0.41% (82.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 167
US500 43
EURUSD 8
Sbean_K5.a 3
Sugar_H5.a 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC 1K
US500 -699
EURUSD -5
Sbean_K5.a -61
Sugar_H5.a -140
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC 160K
US500 -8.5K
EURUSD -207
Sbean_K5.a -1.5K
Sugar_H5.a -69
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +234.40 USD
Worst Trade: -143 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +176.90 USD
Massima perdita consecutiva: -455.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-Live28" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Daytrading signal with ICT Conceps.
Non ci sono recensioni
2025.09.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 16:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 16:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
