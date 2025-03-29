SinyallerBölümler
Ricardo Elexis Ruiz Lopez

Notafacil2

Ricardo Elexis Ruiz Lopez
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 67%
FotMarkets-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
304
Kârla kapanan işlemler:
147 (48.35%)
Zararla kapanan işlemler:
157 (51.64%)
En iyi işlem:
4 683.58 USD
En kötü işlem:
-318.50 USD
Brüt kâr:
13 497.08 USD (1 270 051 pips)
Brüt zarar:
-8 142.98 USD (685 535 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (1 652.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 062.22 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.51%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
2.66
Alış işlemleri:
133 (43.75%)
Satış işlemleri:
171 (56.25%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
17.61 USD
Ortalama kâr:
91.82 USD
Ortalama zarar:
-51.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-373.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-747.40 USD (13)
Aylık büyüme:
33.29%
Yıllık tahmin:
403.87%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
212.40 USD
Maksimum:
2 014.66 USD (19.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.38% (2 014.66 USD)
Varlığa göre:
27.47% (1 657.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 44
USDJPY 41
GOLD 26
US100Cash 18
GBPUSD 18
BTCUSD 13
US500Cash 11
OILCash 11
EURCAD 10
AUDUSD 9
GBPJPY 9
Alphabet 8
USDCHF 7
USDCAD 7
EURJPY 6
NVIDIA 5
GBPAUD 5
SILVER 5
NZDUSD 5
EURAUD 5
US30Cash 4
Netflix 4
ETHUSD 3
AUDCAD 3
EURNZD 3
GBPCAD 3
EURGBP 2
AUDJPY 2
NZDCAD 2
JP225Cash 2
AUDNZD 2
Intel 2
LTCUSD 1
DOTUSD 1
EURSEK 1
HK50Cash 1
Tesla 1
BNBUSD 1
GER40Cash 1
PepsiCo 1
JPMorgan 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 933
USDJPY 0
GOLD 128
US100Cash 508
GBPUSD -587
BTCUSD 66
US500Cash 43
OILCash -132
EURCAD -399
AUDUSD -118
GBPJPY -120
Alphabet 838
USDCHF -435
USDCAD 72
EURJPY 97
NVIDIA 388
GBPAUD 68
SILVER -186
NZDUSD -168
EURAUD -4
US30Cash -172
Netflix 4.6K
ETHUSD 174
AUDCAD -260
EURNZD 105
GBPCAD -63
EURGBP 32
AUDJPY -104
NZDCAD -12
JP225Cash -121
AUDNZD -20
Intel 314
LTCUSD -44
DOTUSD 7
EURSEK -96
HK50Cash 43
Tesla 45
BNBUSD -63
GER40Cash -28
PepsiCo 7
JPMorgan 65
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 10K
USDJPY -12K
GOLD -1.8K
US100Cash 19K
GBPUSD -6.2K
BTCUSD 657K
US500Cash 1.8K
OILCash -97
EURCAD -3.2K
AUDUSD -336
GBPJPY -3.1K
Alphabet 18K
USDCHF -1.9K
USDCAD 1.6K
EURJPY 444
NVIDIA 3.8K
GBPAUD 2.8K
SILVER -913
NZDUSD -1.5K
EURAUD 177
US30Cash -64K
Netflix 893
ETHUSD 75K
AUDCAD -1.2K
EURNZD 554
GBPCAD -1.8K
EURGBP 94
AUDJPY -523
NZDCAD -542
JP225Cash -82K
AUDNZD -515
Intel 1.9K
LTCUSD -970
DOTUSD 144
EURSEK -11K
HK50Cash 14K
Tesla 381
BNBUSD -21K
GER40Cash -12K
PepsiCo 459
JPMorgan 2.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 683.58 USD
En kötü işlem: -319 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +1 652.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -373.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FotMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 21:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.29 22:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.29 22:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.29 22:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.29 22:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.29 21:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.29 21:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.29 21:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Notafacil2
Ayda 30 USD
67%
0
0
USD
5.6K
USD
41
62%
304
48%
100%
1.65
17.61
USD
27%
1:500
