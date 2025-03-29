SegnaliSezioni
Ricardo Elexis Ruiz Lopez

Notafacil2

Ricardo Elexis Ruiz Lopez
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 67%
FotMarkets-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
304
Profit Trade:
147 (48.35%)
Loss Trade:
157 (51.64%)
Best Trade:
4 683.58 USD
Worst Trade:
-318.50 USD
Profitto lordo:
13 497.08 USD (1 270 051 pips)
Perdita lorda:
-8 142.98 USD (685 535 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (1 652.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 062.22 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.51%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
2.66
Long Trade:
133 (43.75%)
Short Trade:
171 (56.25%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
17.61 USD
Profitto medio:
91.82 USD
Perdita media:
-51.87 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-373.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-747.40 USD (13)
Crescita mensile:
33.29%
Previsione annuale:
403.87%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
212.40 USD
Massimale:
2 014.66 USD (19.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.38% (2 014.66 USD)
Per equità:
27.47% (1 657.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 44
USDJPY 41
GOLD 26
US100Cash 18
GBPUSD 18
BTCUSD 13
US500Cash 11
OILCash 11
EURCAD 10
AUDUSD 9
GBPJPY 9
Alphabet 8
USDCHF 7
USDCAD 7
EURJPY 6
NVIDIA 5
GBPAUD 5
SILVER 5
NZDUSD 5
EURAUD 5
US30Cash 4
Netflix 4
ETHUSD 3
AUDCAD 3
EURNZD 3
GBPCAD 3
EURGBP 2
AUDJPY 2
NZDCAD 2
JP225Cash 2
AUDNZD 2
Intel 2
LTCUSD 1
DOTUSD 1
EURSEK 1
HK50Cash 1
Tesla 1
BNBUSD 1
GER40Cash 1
PepsiCo 1
JPMorgan 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 933
USDJPY 0
GOLD 128
US100Cash 508
GBPUSD -587
BTCUSD 66
US500Cash 43
OILCash -132
EURCAD -399
AUDUSD -118
GBPJPY -120
Alphabet 838
USDCHF -435
USDCAD 72
EURJPY 97
NVIDIA 388
GBPAUD 68
SILVER -186
NZDUSD -168
EURAUD -4
US30Cash -172
Netflix 4.6K
ETHUSD 174
AUDCAD -260
EURNZD 105
GBPCAD -63
EURGBP 32
AUDJPY -104
NZDCAD -12
JP225Cash -121
AUDNZD -20
Intel 314
LTCUSD -44
DOTUSD 7
EURSEK -96
HK50Cash 43
Tesla 45
BNBUSD -63
GER40Cash -28
PepsiCo 7
JPMorgan 65
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 10K
USDJPY -12K
GOLD -1.8K
US100Cash 19K
GBPUSD -6.2K
BTCUSD 657K
US500Cash 1.8K
OILCash -97
EURCAD -3.2K
AUDUSD -336
GBPJPY -3.1K
Alphabet 18K
USDCHF -1.9K
USDCAD 1.6K
EURJPY 444
NVIDIA 3.8K
GBPAUD 2.8K
SILVER -913
NZDUSD -1.5K
EURAUD 177
US30Cash -64K
Netflix 893
ETHUSD 75K
AUDCAD -1.2K
EURNZD 554
GBPCAD -1.8K
EURGBP 94
AUDJPY -523
NZDCAD -542
JP225Cash -82K
AUDNZD -515
Intel 1.9K
LTCUSD -970
DOTUSD 144
EURSEK -11K
HK50Cash 14K
Tesla 381
BNBUSD -21K
GER40Cash -12K
PepsiCo 459
JPMorgan 2.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 683.58 USD
Worst Trade: -319 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +1 652.08 USD
Massima perdita consecutiva: -373.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FotMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 21:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.29 22:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.29 22:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.29 22:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.29 22:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.29 21:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.29 21:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.29 21:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
