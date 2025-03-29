SignauxSections
Ricardo Elexis Ruiz Lopez

Notafacil2

Ricardo Elexis Ruiz Lopez
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 67%
FotMarkets-Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
304
Bénéfice trades:
147 (48.35%)
Perte trades:
157 (51.64%)
Meilleure transaction:
4 683.58 USD
Pire transaction:
-318.50 USD
Bénéfice brut:
13 497.08 USD (1 270 051 pips)
Perte brute:
-8 142.98 USD (685 535 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (1 652.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 062.22 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
9.51%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
2.66
Longs trades:
133 (43.75%)
Courts trades:
171 (56.25%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
17.61 USD
Bénéfice moyen:
91.82 USD
Perte moyenne:
-51.87 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-373.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-747.40 USD (13)
Croissance mensuelle:
33.29%
Prévision annuelle:
403.87%
Algo trading:
62%
Prélèvement par solde:
Absolu:
212.40 USD
Maximal:
2 014.66 USD (19.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.38% (2 014.66 USD)
Par fonds propres:
27.47% (1 657.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 44
USDJPY 41
GOLD 26
US100Cash 18
GBPUSD 18
BTCUSD 13
US500Cash 11
OILCash 11
EURCAD 10
AUDUSD 9
GBPJPY 9
Alphabet 8
USDCHF 7
USDCAD 7
EURJPY 6
NVIDIA 5
GBPAUD 5
SILVER 5
NZDUSD 5
EURAUD 5
US30Cash 4
Netflix 4
ETHUSD 3
AUDCAD 3
EURNZD 3
GBPCAD 3
EURGBP 2
AUDJPY 2
NZDCAD 2
JP225Cash 2
AUDNZD 2
Intel 2
LTCUSD 1
DOTUSD 1
EURSEK 1
HK50Cash 1
Tesla 1
BNBUSD 1
GER40Cash 1
PepsiCo 1
JPMorgan 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 933
USDJPY 0
GOLD 128
US100Cash 508
GBPUSD -587
BTCUSD 66
US500Cash 43
OILCash -132
EURCAD -399
AUDUSD -118
GBPJPY -120
Alphabet 838
USDCHF -435
USDCAD 72
EURJPY 97
NVIDIA 388
GBPAUD 68
SILVER -186
NZDUSD -168
EURAUD -4
US30Cash -172
Netflix 4.6K
ETHUSD 174
AUDCAD -260
EURNZD 105
GBPCAD -63
EURGBP 32
AUDJPY -104
NZDCAD -12
JP225Cash -121
AUDNZD -20
Intel 314
LTCUSD -44
DOTUSD 7
EURSEK -96
HK50Cash 43
Tesla 45
BNBUSD -63
GER40Cash -28
PepsiCo 7
JPMorgan 65
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 10K
USDJPY -12K
GOLD -1.8K
US100Cash 19K
GBPUSD -6.2K
BTCUSD 657K
US500Cash 1.8K
OILCash -97
EURCAD -3.2K
AUDUSD -336
GBPJPY -3.1K
Alphabet 18K
USDCHF -1.9K
USDCAD 1.6K
EURJPY 444
NVIDIA 3.8K
GBPAUD 2.8K
SILVER -913
NZDUSD -1.5K
EURAUD 177
US30Cash -64K
Netflix 893
ETHUSD 75K
AUDCAD -1.2K
EURNZD 554
GBPCAD -1.8K
EURGBP 94
AUDJPY -523
NZDCAD -542
JP225Cash -82K
AUDNZD -515
Intel 1.9K
LTCUSD -970
DOTUSD 144
EURSEK -11K
HK50Cash 14K
Tesla 381
BNBUSD -21K
GER40Cash -12K
PepsiCo 459
JPMorgan 2.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FotMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 21:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.29 22:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.29 22:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.29 22:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.29 22:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.29 21:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.29 21:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.29 21:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
