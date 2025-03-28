SinyallerBölümler
Loungvilat Seehalat

JAME EA LAOS

Loungvilat Seehalat
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 136%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
132
Kârla kapanan işlemler:
84 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (36.36%)
En iyi işlem:
121.50 USD
En kötü işlem:
-180.16 USD
Brüt kâr:
3 115.11 USD (159 492 pips)
Brüt zarar:
-2 330.72 USD (106 402 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (456.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
456.88 USD (7)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
37.55%
Maks. mevduat yükü:
9.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
2.41
Alış işlemleri:
98 (74.24%)
Satış işlemleri:
34 (25.76%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
5.94 USD
Ortalama kâr:
37.08 USD
Ortalama zarar:
-48.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-147.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-249.23 USD (2)
Aylık büyüme:
35.05%
Yıllık tahmin:
425.24%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.84 USD
Maksimum:
325.13 USD (32.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.64% (325.02 USD)
Varlığa göre:
40.56% (158.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 784
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 53K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +121.50 USD
En kötü işlem: -180 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +456.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -147.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
สัญญาณนี้จากบอทชื่อ Lion cub  https://www.mql5.com/en/market/product/135269?source=Site+Market+My+Products+Page#description
İnceleme yok
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 20:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 19:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 02:45
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.62% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 11:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 07:06
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 12:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 20:39
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.52% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 02:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.18 22:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 09:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 02:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 02:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
