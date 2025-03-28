- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
132
Kârla kapanan işlemler:
84 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (36.36%)
En iyi işlem:
121.50 USD
En kötü işlem:
-180.16 USD
Brüt kâr:
3 115.11 USD (159 492 pips)
Brüt zarar:
-2 330.72 USD (106 402 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (456.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
456.88 USD (7)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
37.55%
Maks. mevduat yükü:
9.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
2.41
Alış işlemleri:
98 (74.24%)
Satış işlemleri:
34 (25.76%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
5.94 USD
Ortalama kâr:
37.08 USD
Ortalama zarar:
-48.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-147.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-249.23 USD (2)
Aylık büyüme:
35.05%
Yıllık tahmin:
425.24%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.84 USD
Maksimum:
325.13 USD (32.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.64% (325.02 USD)
Varlığa göre:
40.56% (158.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|784
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|53K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +121.50 USD
En kötü işlem: -180 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +456.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -147.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
İnceleme yok
