SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / JAME EA LAOS
Loungvilat Seehalat

JAME EA LAOS

Loungvilat Seehalat
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 136%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
132
Bénéfice trades:
84 (63.63%)
Perte trades:
48 (36.36%)
Meilleure transaction:
121.50 USD
Pire transaction:
-180.16 USD
Bénéfice brut:
3 115.11 USD (159 492 pips)
Perte brute:
-2 330.72 USD (106 402 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (456.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
456.88 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
37.55%
Charge de dépôt maximale:
9.43%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
2.41
Longs trades:
98 (74.24%)
Courts trades:
34 (25.76%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
5.94 USD
Bénéfice moyen:
37.08 USD
Perte moyenne:
-48.56 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-147.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-249.23 USD (2)
Croissance mensuelle:
35.05%
Prévision annuelle:
425.24%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
48.84 USD
Maximal:
325.13 USD (32.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.64% (325.02 USD)
Par fonds propres:
40.56% (158.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 784
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 53K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +121.50 USD
Pire transaction: -180 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +456.88 USD
Perte consécutive maximale: -147.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
สัญญาณนี้จากบอทชื่อ Lion cub  https://www.mql5.com/en/market/product/135269?source=Site+Market+My+Products+Page#description
Aucun avis
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 20:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 19:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 02:45
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.62% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 11:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 07:06
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 12:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 20:39
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.52% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 02:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.18 22:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 09:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 02:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 02:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
JAME EA LAOS
35 USD par mois
136%
0
0
USD
573
USD
36
94%
132
63%
38%
1.33
5.94
USD
50%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.