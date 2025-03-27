SinyallerBölümler
Jin Sangun

Conflux EA

Jin Sangun
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 24%
XMGlobal-MT5 7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
137
Kârla kapanan işlemler:
61 (44.52%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (55.47%)
En iyi işlem:
31.62 USD
En kötü işlem:
-9.51 USD
Brüt kâr:
285.97 USD (231 326 pips)
Brüt zarar:
-198.37 USD (198 352 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (104.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
104.46 USD (9)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
57.67%
Maks. mevduat yükü:
3.03%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.31
Alış işlemleri:
124 (90.51%)
Satış işlemleri:
13 (9.49%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
4.69 USD
Ortalama zarar:
-2.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-44.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.20 USD (11)
Aylık büyüme:
2.01%
Yıllık tahmin:
24.43%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.77 USD
Maksimum:
66.89 USD (19.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.49% (66.89 USD)
Varlığa göre:
17.99% (57.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 137
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 88
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 33K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.62 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +104.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Conflux 

XM UltraLow Micro Account 

300 USD

3/28  start

6/24 High_Risk Mode Add

6/24 Signal Account apply HighRisk Mode /MaxCut 0 apply

7/29 Server Break out, All position was forced into liquidation. So, Manual Entry 1.1 Lot and 0.12 lot



2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.19 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 00:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 00:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.05 08:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 02:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 04:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 07:20
No swaps are charged
2025.06.24 07:20
No swaps are charged
2025.06.23 21:02
No swaps are charged on the signal account
2025.06.06 08:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.18 22:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
