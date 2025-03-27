- Büyüme
İşlemler:
137
Kârla kapanan işlemler:
61 (44.52%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (55.47%)
En iyi işlem:
31.62 USD
En kötü işlem:
-9.51 USD
Brüt kâr:
285.97 USD (231 326 pips)
Brüt zarar:
-198.37 USD (198 352 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (104.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
104.46 USD (9)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
57.67%
Maks. mevduat yükü:
3.03%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.31
Alış işlemleri:
124 (90.51%)
Satış işlemleri:
13 (9.49%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
4.69 USD
Ortalama zarar:
-2.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-44.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.20 USD (11)
Aylık büyüme:
2.01%
Yıllık tahmin:
24.43%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.77 USD
Maksimum:
66.89 USD (19.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.49% (66.89 USD)
Varlığa göre:
17.99% (57.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|137
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDm#
|88
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDm#
|33K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.62 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +104.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Conflux
XM UltraLow Micro Account
300 USD
3/28 start
6/24 High_Risk Mode Add
6/24 Signal Account apply HighRisk Mode /MaxCut 0 apply
7/29 Server Break out, All position was forced into liquidation. So, Manual Entry 1.1 Lot and 0.12 lot
İnceleme yok
