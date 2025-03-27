SignauxSections
Jin Sangun

Conflux EA

Jin Sangun
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
XMGlobal-MT5 7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
137
Bénéfice trades:
61 (44.52%)
Perte trades:
76 (55.47%)
Meilleure transaction:
31.62 USD
Pire transaction:
-9.51 USD
Bénéfice brut:
285.97 USD (231 326 pips)
Perte brute:
-198.37 USD (198 352 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (104.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
104.46 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
57.67%
Charge de dépôt maximale:
3.03%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.31
Longs trades:
124 (90.51%)
Courts trades:
13 (9.49%)
Facteur de profit:
1.44
Rendement attendu:
0.64 USD
Bénéfice moyen:
4.69 USD
Perte moyenne:
-2.61 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-44.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-44.20 USD (11)
Croissance mensuelle:
2.65%
Prévision annuelle:
32.17%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23.77 USD
Maximal:
66.89 USD (19.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.49% (66.89 USD)
Par fonds propres:
17.99% (57.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 137
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# 88
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# 33K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.62 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +104.46 USD
Perte consécutive maximale: -44.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Conflux 

XM UltraLow Micro Account 

300 USD

3/28  start

6/24 High_Risk Mode Add

6/24 Signal Account apply HighRisk Mode /MaxCut 0 apply

7/29 Server Break out, All position was forced into liquidation. So, Manual Entry 1.1 Lot and 0.12 lot



Aucun avis
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.19 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 00:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 00:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.05 08:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 02:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 04:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 07:20
No swaps are charged
2025.06.24 07:20
No swaps are charged
2025.06.23 21:02
No swaps are charged on the signal account
2025.06.06 08:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.18 22:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
