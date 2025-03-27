SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Conflux EA
Jin Sangun

Conflux EA

Jin Sangun
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 24%
XMGlobal-MT5 7
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
137
Profit Trade:
61 (44.52%)
Loss Trade:
76 (55.47%)
Best Trade:
31.62 USD
Worst Trade:
-9.51 USD
Profitto lordo:
285.97 USD (231 326 pips)
Perdita lorda:
-198.37 USD (198 352 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (104.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
104.46 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
57.67%
Massimo carico di deposito:
3.03%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.31
Long Trade:
124 (90.51%)
Short Trade:
13 (9.49%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
4.69 USD
Perdita media:
-2.61 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-44.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.20 USD (11)
Crescita mensile:
2.65%
Previsione annuale:
32.17%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.77 USD
Massimale:
66.89 USD (19.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.49% (66.89 USD)
Per equità:
17.99% (57.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 137
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 88
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 33K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.62 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +104.46 USD
Massima perdita consecutiva: -44.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Conflux 

XM UltraLow Micro Account 

300 USD

3/28  start

6/24 High_Risk Mode Add

6/24 Signal Account apply HighRisk Mode /MaxCut 0 apply

7/29 Server Break out, All position was forced into liquidation. So, Manual Entry 1.1 Lot and 0.12 lot



Non ci sono recensioni
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.19 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 00:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 00:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.05 08:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 02:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 04:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 07:20
No swaps are charged
2025.06.24 07:20
No swaps are charged
2025.06.23 21:02
No swaps are charged on the signal account
2025.06.06 08:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.18 22:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Conflux EA
30USD al mese
24%
0
0
USD
388
USD
26
97%
137
44%
58%
1.44
0.64
USD
19%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.