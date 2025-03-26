SinyallerBölümler
Eko Pambudi Slamet

OneShot RR10Prcent 1AVR 2EA WManual 02

Eko Pambudi Slamet
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -33%
FBS-Real-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
86
Kârla kapanan işlemler:
55 (63.95%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (36.05%)
En iyi işlem:
1 838.86 USD
En kötü işlem:
-1 225.21 USD
Brüt kâr:
2 581.94 USD (17 882 pips)
Brüt zarar:
-1 821.69 USD (10 077 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (171.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 842.45 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
45.14%
Maks. mevduat yükü:
195.36%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
0.62
Alış işlemleri:
25 (29.07%)
Satış işlemleri:
61 (70.93%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
8.84 USD
Ortalama kâr:
46.94 USD
Ortalama zarar:
-58.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-63.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 225.21 USD (1)
Aylık büyüme:
9.74%
Yıllık tahmin:
118.20%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
196.48 USD
Maksimum:
1 225.21 USD (60.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.39% (275.12 USD)
Varlığa göre:
64.41% (712.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 31
AUDNZD 29
NZDCAD 14
archived 10
XAUUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 113
AUDNZD 69
NZDCAD 37
archived 457
XAUUSD 84
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 3K
AUDNZD -182
NZDCAD 758
archived 0
XAUUSD 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 838.86 USD
En kötü işlem: -1 225 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +171.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
XMGlobal-Real 43
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.00 × 5
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 3
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarkets-Live04
0.00 × 6
ICMarkets-Live10
0.00 × 64
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
GoMarkets-Real 2
0.00 × 12
FBS-Real-1
0.00 × 4
57 daha fazla...
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.07 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.09.25 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 11.04% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 05:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
