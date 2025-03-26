- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
86
Kârla kapanan işlemler:
55 (63.95%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (36.05%)
En iyi işlem:
1 838.86 USD
En kötü işlem:
-1 225.21 USD
Brüt kâr:
2 581.94 USD (17 882 pips)
Brüt zarar:
-1 821.69 USD (10 077 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (171.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 842.45 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
45.14%
Maks. mevduat yükü:
195.36%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
0.62
Alış işlemleri:
25 (29.07%)
Satış işlemleri:
61 (70.93%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
8.84 USD
Ortalama kâr:
46.94 USD
Ortalama zarar:
-58.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-63.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 225.21 USD (1)
Aylık büyüme:
9.74%
Yıllık tahmin:
118.20%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
196.48 USD
Maksimum:
1 225.21 USD (60.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.39% (275.12 USD)
Varlığa göre:
64.41% (712.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|31
|AUDNZD
|29
|NZDCAD
|14
|archived
|10
|XAUUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|113
|AUDNZD
|69
|NZDCAD
|37
|archived
|457
|XAUUSD
|84
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|3K
|AUDNZD
|-182
|NZDCAD
|758
|archived
|0
|XAUUSD
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 838.86 USD
En kötü işlem: -1 225 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +171.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 64
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 2
|0.00 × 12
|
FBS-Real-1
|0.00 × 4
For testing only, please don't subs.
İnceleme yok
