Eko Pambudi Slamet

OneShot RR10Prcent 1AVR 2EA WManual 02

Eko Pambudi Slamet
0 recensioni
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 -33%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
86
Profit Trade:
55 (63.95%)
Loss Trade:
31 (36.05%)
Best Trade:
1 838.86 USD
Worst Trade:
-1 225.21 USD
Profitto lordo:
2 581.94 USD (17 882 pips)
Perdita lorda:
-1 821.69 USD (10 077 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (171.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 842.45 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
45.14%
Massimo carico di deposito:
195.36%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
0.62
Long Trade:
25 (29.07%)
Short Trade:
61 (70.93%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
8.84 USD
Profitto medio:
46.94 USD
Perdita media:
-58.76 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-63.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 225.21 USD (1)
Crescita mensile:
9.74%
Previsione annuale:
118.20%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
196.48 USD
Massimale:
1 225.21 USD (60.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.39% (275.12 USD)
Per equità:
64.41% (712.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 31
AUDNZD 29
NZDCAD 14
archived 10
XAUUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 113
AUDNZD 69
NZDCAD 37
archived 457
XAUUSD 84
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 3K
AUDNZD -182
NZDCAD 758
archived 0
XAUUSD 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 838.86 USD
Worst Trade: -1 225 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +171.28 USD
Massima perdita consecutiva: -63.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
XMGlobal-Real 43
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.00 × 5
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 3
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarkets-Live04
0.00 × 6
ICMarkets-Live10
0.00 × 64
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
GoMarkets-Real 2
0.00 × 12
FBS-Real-1
0.00 × 4
57 più
For testing only, please don't subs.
Non ci sono recensioni
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.07 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.09.25 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 11.04% of days out of the 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 05:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.