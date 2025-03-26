- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
- Equità
- Drawdown
Trade:
86
Profit Trade:
55 (63.95%)
Loss Trade:
31 (36.05%)
Best Trade:
1 838.86 USD
Worst Trade:
-1 225.21 USD
Profitto lordo:
2 581.94 USD (17 882 pips)
Perdita lorda:
-1 821.69 USD (10 077 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (171.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 842.45 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
45.14%
Massimo carico di deposito:
195.36%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
0.62
Long Trade:
25 (29.07%)
Short Trade:
61 (70.93%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
8.84 USD
Profitto medio:
46.94 USD
Perdita media:
-58.76 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-63.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 225.21 USD (1)
Crescita mensile:
9.74%
Previsione annuale:
118.20%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
196.48 USD
Massimale:
1 225.21 USD (60.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.39% (275.12 USD)
Per equità:
64.41% (712.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|31
|AUDNZD
|29
|NZDCAD
|14
|archived
|10
|XAUUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|113
|AUDNZD
|69
|NZDCAD
|37
|archived
|457
|XAUUSD
|84
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|3K
|AUDNZD
|-182
|NZDCAD
|758
|archived
|0
|XAUUSD
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 838.86 USD
Worst Trade: -1 225 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +171.28 USD
Massima perdita consecutiva: -63.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 64
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 2
|0.00 × 12
|
FBS-Real-1
|0.00 × 4
For testing only, please don't subs.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
-33%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
28
88%
86
63%
45%
1.41
8.84
USD
USD
64%
1:500