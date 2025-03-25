Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 14 ForexTimeFXTM-Live01 0.00 × 3 Exness-MT5Real10 0.00 × 4 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 32 Opogroup-Server1 0.00 × 5 Exness-MT5Real28 0.00 × 1 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 ICTrading-MT5-4 0.33 × 3 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 FusionMarkets-Live 0.45 × 108 Exness-MT5Real31 0.60 × 5 ICMarketsEU-MT5-4 0.61 × 61 ICMarketsSC-MT5-2 0.62 × 1854 ICMarketsSC-MT5 0.64 × 121 ICMarketsSC-MT5-4 0.92 × 2516 Alpari-MT5 1.04 × 54 BlackBullMarkets-Live 1.10 × 31 TradeMaxGlobal-Live 1.28 × 36 VantageInternational-Live 4 1.29 × 14 TitanFX-MT5-01 1.33 × 6 GOMarketsMU-Live 2.09 × 411 Axiory-Live 2.53 × 206 FPMarkets-Live 3.00 × 1 OxSecurities-Live 3.00 × 1 Exness-MT5Real2 3.41 × 29 26 daha fazla...