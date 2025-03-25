SinyallerBölümler
Mr James Daniel Coe

Quantum King Alpha v1

0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 299 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 44%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
129 (71.66%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (28.33%)
En iyi işlem:
26.55 GBP
En kötü işlem:
-19.27 GBP
Brüt kâr:
222.35 GBP (16 271 pips)
Brüt zarar:
-193.26 GBP (8 839 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (11.60 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
66.34 GBP (14)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
13.49%
Maks. mevduat yükü:
3.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
92 (51.11%)
Satış işlemleri:
88 (48.89%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.16 GBP
Ortalama kâr:
1.72 GBP
Ortalama zarar:
-3.79 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-17.03 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-55.29 GBP (4)
Aylık büyüme:
-1.64%
Yıllık tahmin:
-19.86%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 GBP
Maksimum:
55.99 GBP (32.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.41% (55.85 GBP)
Varlığa göre:
6.62% (34.22 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 180
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 38
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 7.4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.55 GBP
En kötü işlem: -19 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +11.60 GBP
Maksimum ardışık zarar: -17.03 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.45 × 108
Exness-MT5Real31
0.60 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 1854
ICMarketsSC-MT5
0.64 × 121
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 2516
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Axiory-Live
2.53 × 206
FPMarkets-Live
3.00 × 1
OxSecurities-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.41 × 29
İnceleme yok
2025.06.24 09:26
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.44% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 10:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 01:54
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 08:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 16:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.21 13:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.21 08:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 08:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.09 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.05 09:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.04 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 08:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.31 08:47
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.28 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.