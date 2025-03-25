- Büyüme
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
129 (71.66%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (28.33%)
En iyi işlem:
26.55 GBP
En kötü işlem:
-19.27 GBP
Brüt kâr:
222.35 GBP (16 271 pips)
Brüt zarar:
-193.26 GBP (8 839 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (11.60 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
66.34 GBP (14)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
13.49%
Maks. mevduat yükü:
3.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
92 (51.11%)
Satış işlemleri:
88 (48.89%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.16 GBP
Ortalama kâr:
1.72 GBP
Ortalama zarar:
-3.79 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-17.03 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-55.29 GBP (4)
Aylık büyüme:
-1.64%
Yıllık tahmin:
-19.86%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 GBP
Maksimum:
55.99 GBP (32.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.41% (55.85 GBP)
Varlığa göre:
6.62% (34.22 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|38
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|7.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.55 GBP
En kötü işlem: -19 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +11.60 GBP
Maksimum ardışık zarar: -17.03 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 3
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
FusionMarkets-Live
|0.45 × 108
|
Exness-MT5Real31
|0.60 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.61 × 61
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.62 × 1854
|
ICMarketsSC-MT5
|0.64 × 121
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 2516
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|1.33 × 6
|
GOMarketsMU-Live
|2.09 × 411
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|3.41 × 29
