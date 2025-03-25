SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Quantum King Alpha v1
Mr James Daniel Coe

Quantum King Alpha v1

Mr James Daniel Coe
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 299 USD par mois
croissance depuis 2025 43%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
177
Bénéfice trades:
127 (71.75%)
Perte trades:
50 (28.25%)
Meilleure transaction:
26.55 GBP
Pire transaction:
-19.27 GBP
Bénéfice brut:
220.46 GBP (16 012 pips)
Perte brute:
-193.00 GBP (8 813 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (11.60 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
66.34 GBP (14)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
13.49%
Charge de dépôt maximale:
3.78%
Dernier trade:
42 il y a des minutes
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.49
Longs trades:
89 (50.28%)
Courts trades:
88 (49.72%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
0.16 GBP
Bénéfice moyen:
1.74 GBP
Perte moyenne:
-3.86 GBP
Pertes consécutives maximales:
5 (-17.03 GBP)
Perte consécutive maximale:
-55.29 GBP (4)
Croissance mensuelle:
-1.95%
Prévision annuelle:
-25.03%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 GBP
Maximal:
55.99 GBP (32.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.41% (55.85 GBP)
Par fonds propres:
6.62% (34.22 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 177
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 35
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 7.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.55 GBP
Pire transaction: -19 GBP
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +11.60 GBP
Perte consécutive maximale: -17.03 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.45 × 108
Exness-MT5Real31
0.60 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 1854
ICMarketsSC-MT5
0.64 × 121
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 2515
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Axiory-Live
2.53 × 206
FPMarkets-Live
3.00 × 1
OxSecurities-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.41 × 29
26 plus...
Aucun avis
2025.06.24 09:26
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.44% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 10:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 01:54
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 08:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 16:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.21 13:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.21 08:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 08:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.09 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.05 09:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.04 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 08:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.31 08:47
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.28 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
