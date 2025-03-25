SegnaliSezioni
Mr James Daniel Coe

Quantum King Alpha v1

Mr James Daniel Coe
0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 299 USD al mese
crescita dal 2025 44%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
180
Profit Trade:
129 (71.66%)
Loss Trade:
51 (28.33%)
Best Trade:
26.55 GBP
Worst Trade:
-19.27 GBP
Profitto lordo:
222.35 GBP (16 271 pips)
Perdita lorda:
-193.26 GBP (8 839 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (11.60 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
66.34 GBP (14)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
13.49%
Massimo carico di deposito:
3.78%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
92 (51.11%)
Short Trade:
88 (48.89%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.16 GBP
Profitto medio:
1.72 GBP
Perdita media:
-3.79 GBP
Massime perdite consecutive:
5 (-17.03 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-55.29 GBP (4)
Crescita mensile:
-1.64%
Previsione annuale:
-19.86%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 GBP
Massimale:
55.99 GBP (32.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.41% (55.85 GBP)
Per equità:
6.62% (34.22 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 38
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 7.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.55 GBP
Worst Trade: -19 GBP
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +11.60 GBP
Massima perdita consecutiva: -17.03 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.45 × 108
Exness-MT5Real31
0.60 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 1854
ICMarketsSC-MT5
0.64 × 121
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 2516
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Axiory-Live
2.53 × 206
FPMarkets-Live
3.00 × 1
OxSecurities-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.41 × 29
26 più
Non ci sono recensioni
2025.06.24 09:26
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.44% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 10:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 01:54
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 09:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 08:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 16:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.21 13:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.21 08:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 08:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.09 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.05 09:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.04 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 08:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.31 08:47
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.28 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Quantum King Alpha v1
299USD al mese
44%
0
0
USD
492
GBP
33
99%
180
71%
13%
1.15
0.16
GBP
10%
1:500
Copia

