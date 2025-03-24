SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EA Happy Neuron ICM
Jaroslav Rajcher

EA Happy Neuron ICM

Jaroslav Rajcher
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 90%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 666
Kârla kapanan işlemler:
1 563 (93.81%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (6.18%)
En iyi işlem:
37.76 USD
En kötü işlem:
-43.30 USD
Brüt kâr:
1 481.30 USD (187 508 pips)
Brüt zarar:
-579.58 USD (67 014 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
105 (63.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.47 USD (93)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
14.83
Alış işlemleri:
625 (37.52%)
Satış işlemleri:
1 041 (62.48%)
Kâr faktörü:
2.56
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
0.95 USD
Ortalama zarar:
-5.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-35.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.30 USD (1)
Aylık büyüme:
5.25%
Yıllık tahmin:
66.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
60.80 USD (4.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.02% (60.80 USD)
Varlığa göre:
49.38% (828.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 128
USDJPY 117
GBPCAD 107
GBPAUD 106
GBPUSD 104
CADJPY 101
USDCAD 91
GBPJPY 86
EURUSD 81
CHFJPY 67
EURAUD 64
USDCHF 60
CADCHF 57
NZDCHF 54
NZDUSD 53
GBPCHF 52
EURJPY 51
NZDJPY 48
AUDUSD 41
AUDCAD 37
AUDNZD 37
AUDJPY 35
EURCHF 34
AUDCHF 34
EURGBP 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 68
USDJPY 61
GBPCAD 47
GBPAUD 46
GBPUSD 72
CADJPY 49
USDCAD 48
GBPJPY 40
EURUSD 64
CHFJPY 32
EURAUD 6
USDCHF 44
CADCHF 44
NZDCHF 40
NZDUSD 38
GBPCHF 57
EURJPY 25
NZDJPY 12
AUDUSD 27
AUDCAD 17
AUDNZD 14
AUDJPY 0
EURCHF 22
AUDCHF 6
EURGBP 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 9.5K
USDJPY 9.1K
GBPCAD 8K
GBPAUD 7.8K
GBPUSD 7.4K
CADJPY 7.2K
USDCAD 6.6K
GBPJPY 6.2K
EURUSD 5.9K
CHFJPY 4.8K
EURAUD 4.7K
USDCHF 4.2K
CADCHF 4K
NZDCHF 3.8K
NZDUSD 3.8K
GBPCHF 3.7K
EURJPY 3.7K
NZDJPY 3.4K
AUDUSD 2.9K
AUDCAD 2.6K
AUDNZD 2.6K
AUDJPY 2.5K
EURCHF 2.4K
AUDCHF 2.4K
EURGBP 1.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.76 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 93
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +63.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
Exness-MT5Real10
0.37 × 19
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 9947
FusionMarkets-Live
0.84 × 255
ICMarketsSC-MT5-4
0.87 × 6339
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
ICMarketsSC-MT5
0.99 × 236
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
itexsys-Platform
1.14 × 21
ICTrading-MT5-4
1.14 × 28
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
48 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Happy Neuron is a expert advisor that trades on over 25 currency pairs. Contains several modules based on recurrent neural networks in order to determine market sentiment analysis with news filter. As a result EA makes continuous profits and a constant number of trades. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-neuron/

Best broker: https://shorturl.at/otAGz

İnceleme yok
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 04:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 09:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 06:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 05:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 02:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 23:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 00:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 18:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 17:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 16:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 14:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 01:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol