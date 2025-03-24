- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 666
Kârla kapanan işlemler:
1 563 (93.81%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (6.18%)
En iyi işlem:
37.76 USD
En kötü işlem:
-43.30 USD
Brüt kâr:
1 481.30 USD (187 508 pips)
Brüt zarar:
-579.58 USD (67 014 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
105 (63.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.47 USD (93)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
14.83
Alış işlemleri:
625 (37.52%)
Satış işlemleri:
1 041 (62.48%)
Kâr faktörü:
2.56
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
0.95 USD
Ortalama zarar:
-5.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-35.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.30 USD (1)
Aylık büyüme:
5.25%
Yıllık tahmin:
66.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
60.80 USD (4.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.02% (60.80 USD)
Varlığa göre:
49.38% (828.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|128
|USDJPY
|117
|GBPCAD
|107
|GBPAUD
|106
|GBPUSD
|104
|CADJPY
|101
|USDCAD
|91
|GBPJPY
|86
|EURUSD
|81
|CHFJPY
|67
|EURAUD
|64
|USDCHF
|60
|CADCHF
|57
|NZDCHF
|54
|NZDUSD
|53
|GBPCHF
|52
|EURJPY
|51
|NZDJPY
|48
|AUDUSD
|41
|AUDCAD
|37
|AUDNZD
|37
|AUDJPY
|35
|EURCHF
|34
|AUDCHF
|34
|EURGBP
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|68
|USDJPY
|61
|GBPCAD
|47
|GBPAUD
|46
|GBPUSD
|72
|CADJPY
|49
|USDCAD
|48
|GBPJPY
|40
|EURUSD
|64
|CHFJPY
|32
|EURAUD
|6
|USDCHF
|44
|CADCHF
|44
|NZDCHF
|40
|NZDUSD
|38
|GBPCHF
|57
|EURJPY
|25
|NZDJPY
|12
|AUDUSD
|27
|AUDCAD
|17
|AUDNZD
|14
|AUDJPY
|0
|EURCHF
|22
|AUDCHF
|6
|EURGBP
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|9.5K
|USDJPY
|9.1K
|GBPCAD
|8K
|GBPAUD
|7.8K
|GBPUSD
|7.4K
|CADJPY
|7.2K
|USDCAD
|6.6K
|GBPJPY
|6.2K
|EURUSD
|5.9K
|CHFJPY
|4.8K
|EURAUD
|4.7K
|USDCHF
|4.2K
|CADCHF
|4K
|NZDCHF
|3.8K
|NZDUSD
|3.8K
|GBPCHF
|3.7K
|EURJPY
|3.7K
|NZDJPY
|3.4K
|AUDUSD
|2.9K
|AUDCAD
|2.6K
|AUDNZD
|2.6K
|AUDJPY
|2.5K
|EURCHF
|2.4K
|AUDCHF
|2.4K
|EURGBP
|1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.76 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 93
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +63.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Exness-MT5Real8
|0.06 × 18
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
Exness-MT5Real10
|0.37 × 19
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 9947
|
FusionMarkets-Live
|0.84 × 255
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.87 × 6339
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.89 × 28
|
ICMarketsSC-MT5
|0.99 × 236
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
itexsys-Platform
|1.14 × 21
|
ICTrading-MT5-4
|1.14 × 28
|
BlackBullMarkets-Live
|1.26 × 34
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
GOMarketsIntl-Live
|1.50 × 4
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 1
Happy Neuron is a expert advisor that trades on over 25 currency pairs. Contains several modules based on recurrent neural networks in order to determine market sentiment analysis with news filter. As a result EA makes continuous profits and a constant number of trades. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-neuron/
Best broker: https://shorturl.at/otAGz
İnceleme yok