SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EA Happy Neuron ICM
Jaroslav Rajcher

EA Happy Neuron ICM

Jaroslav Rajcher
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 90%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 657
Bénéfice trades:
1 554 (93.78%)
Perte trades:
103 (6.22%)
Meilleure transaction:
37.76 USD
Pire transaction:
-43.30 USD
Bénéfice brut:
1 475.64 USD (186 893 pips)
Perte brute:
-579.58 USD (67 014 pips)
Gains consécutifs maximales:
105 (63.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
73.47 USD (93)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.70%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
71
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
14.74
Longs trades:
621 (37.48%)
Courts trades:
1 036 (62.52%)
Facteur de profit:
2.55
Rendement attendu:
0.54 USD
Bénéfice moyen:
0.95 USD
Perte moyenne:
-5.63 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-35.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-43.30 USD (1)
Croissance mensuelle:
5.55%
Prévision annuelle:
70.68%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
60.80 USD (4.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.02% (60.80 USD)
Par fonds propres:
49.38% (828.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD 127
USDJPY 117
GBPCAD 107
GBPAUD 105
GBPUSD 104
CADJPY 101
USDCAD 91
GBPJPY 86
EURUSD 80
CHFJPY 67
EURAUD 63
USDCHF 59
CADCHF 56
NZDCHF 54
GBPCHF 52
NZDUSD 52
EURJPY 51
NZDJPY 47
AUDUSD 40
AUDCAD 37
AUDNZD 37
AUDJPY 35
EURCHF 34
AUDCHF 34
EURGBP 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD 68
USDJPY 61
GBPCAD 47
GBPAUD 46
GBPUSD 72
CADJPY 49
USDCAD 48
GBPJPY 40
EURUSD 63
CHFJPY 32
EURAUD 6
USDCHF 43
CADCHF 43
NZDCHF 40
GBPCHF 57
NZDUSD 37
EURJPY 25
NZDJPY 11
AUDUSD 27
AUDCAD 17
AUDNZD 14
AUDJPY 0
EURCHF 22
AUDCHF 6
EURGBP 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD 9.4K
USDJPY 9.1K
GBPCAD 8K
GBPAUD 7.7K
GBPUSD 7.4K
CADJPY 7.2K
USDCAD 6.6K
GBPJPY 6.2K
EURUSD 5.8K
CHFJPY 4.8K
EURAUD 4.6K
USDCHF 4.2K
CADCHF 3.9K
NZDCHF 3.8K
GBPCHF 3.7K
NZDUSD 3.7K
EURJPY 3.7K
NZDJPY 3.3K
AUDUSD 2.8K
AUDCAD 2.6K
AUDNZD 2.6K
AUDJPY 2.5K
EURCHF 2.4K
AUDCHF 2.4K
EURGBP 1.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +37.76 USD
Pire transaction: -43 USD
Gains consécutifs maximales: 93
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +63.70 USD
Perte consécutive maximale: -35.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
Exness-MT5Real10
0.37 × 19
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 9947
FusionMarkets-Live
0.84 × 255
ICMarketsSC-MT5-4
0.87 × 6331
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
ICMarketsSC-MT5
0.99 × 236
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
itexsys-Platform
1.14 × 21
ICTrading-MT5-4
1.14 × 28
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
48 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Happy Neuron is a expert advisor that trades on over 25 currency pairs. Contains several modules based on recurrent neural networks in order to determine market sentiment analysis with news filter. As a result EA makes continuous profits and a constant number of trades. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-neuron/

Best broker: https://shorturl.at/otAGz

Aucun avis
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 04:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 09:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 06:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 05:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 02:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 23:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 00:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 18:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 17:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 16:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 14:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 01:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire