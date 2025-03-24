- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 657
Bénéfice trades:
1 554 (93.78%)
Perte trades:
103 (6.22%)
Meilleure transaction:
37.76 USD
Pire transaction:
-43.30 USD
Bénéfice brut:
1 475.64 USD (186 893 pips)
Perte brute:
-579.58 USD (67 014 pips)
Gains consécutifs maximales:
105 (63.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
73.47 USD (93)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.70%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
71
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
14.74
Longs trades:
621 (37.48%)
Courts trades:
1 036 (62.52%)
Facteur de profit:
2.55
Rendement attendu:
0.54 USD
Bénéfice moyen:
0.95 USD
Perte moyenne:
-5.63 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-35.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-43.30 USD (1)
Croissance mensuelle:
5.55%
Prévision annuelle:
70.68%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
60.80 USD (4.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.02% (60.80 USD)
Par fonds propres:
49.38% (828.67 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURCAD
|127
|USDJPY
|117
|GBPCAD
|107
|GBPAUD
|105
|GBPUSD
|104
|CADJPY
|101
|USDCAD
|91
|GBPJPY
|86
|EURUSD
|80
|CHFJPY
|67
|EURAUD
|63
|USDCHF
|59
|CADCHF
|56
|NZDCHF
|54
|GBPCHF
|52
|NZDUSD
|52
|EURJPY
|51
|NZDJPY
|47
|AUDUSD
|40
|AUDCAD
|37
|AUDNZD
|37
|AUDJPY
|35
|EURCHF
|34
|AUDCHF
|34
|EURGBP
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURCAD
|68
|USDJPY
|61
|GBPCAD
|47
|GBPAUD
|46
|GBPUSD
|72
|CADJPY
|49
|USDCAD
|48
|GBPJPY
|40
|EURUSD
|63
|CHFJPY
|32
|EURAUD
|6
|USDCHF
|43
|CADCHF
|43
|NZDCHF
|40
|GBPCHF
|57
|NZDUSD
|37
|EURJPY
|25
|NZDJPY
|11
|AUDUSD
|27
|AUDCAD
|17
|AUDNZD
|14
|AUDJPY
|0
|EURCHF
|22
|AUDCHF
|6
|EURGBP
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURCAD
|9.4K
|USDJPY
|9.1K
|GBPCAD
|8K
|GBPAUD
|7.7K
|GBPUSD
|7.4K
|CADJPY
|7.2K
|USDCAD
|6.6K
|GBPJPY
|6.2K
|EURUSD
|5.8K
|CHFJPY
|4.8K
|EURAUD
|4.6K
|USDCHF
|4.2K
|CADCHF
|3.9K
|NZDCHF
|3.8K
|GBPCHF
|3.7K
|NZDUSD
|3.7K
|EURJPY
|3.7K
|NZDJPY
|3.3K
|AUDUSD
|2.8K
|AUDCAD
|2.6K
|AUDNZD
|2.6K
|AUDJPY
|2.5K
|EURCHF
|2.4K
|AUDCHF
|2.4K
|EURGBP
|1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +37.76 USD
Pire transaction: -43 USD
Gains consécutifs maximales: 93
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +63.70 USD
Perte consécutive maximale: -35.78 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Exness-MT5Real8
|0.06 × 18
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
Exness-MT5Real10
|0.37 × 19
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 9947
|
FusionMarkets-Live
|0.84 × 255
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.87 × 6331
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.89 × 28
|
ICMarketsSC-MT5
|0.99 × 236
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
itexsys-Platform
|1.14 × 21
|
ICTrading-MT5-4
|1.14 × 28
|
BlackBullMarkets-Live
|1.26 × 34
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
GOMarketsIntl-Live
|1.50 × 4
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 1
Happy Neuron is a expert advisor that trades on over 25 currency pairs. Contains several modules based on recurrent neural networks in order to determine market sentiment analysis with news filter. As a result EA makes continuous profits and a constant number of trades. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-neuron/
